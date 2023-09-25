росіяни скуповують нерухомість за кордоном. Найбільше — в ОАЕ, Греції та Туреччині
Попит на нерухомість в Обʼєднаних Арабських Еміратах зріс у півтора рази за рік, серед росіян ці країна є найпопулярнішою для покупки нерухомості за кордоном. Друге місце розділили Греція та Туреччина, на третьому — Іспанія.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на дані брокера Tranio.
Однією з ключових цілей купівлі нерухомості є набуття статусу резидента. Усі з вказаних країн пропонують або довгу посвідку на постійне проживання, або громадянство. В Обʼєднаних Арабських Еміратах росіянам видають документ одразу на 10 років.
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Експерти не прогнозують, що попит на таку нерухомість впаде найближчим часом.
Наразі на найпопулярніше напрямки — Кіпр, Туреччина, ОАЕ — припадає близько 70% угод.
В ОАЕ росіяни на нерухомість витрачають в середньому €250 000. У Європі близько €300 000, у Туреччині — €160 000.
Минулого року росіяни били усі рекорди з купівлі нерухомості в Туреччині, але в 2023-му попит на турецьку нерухомість обрушився відразу на 50%, проте він все ще вищий за показники дворічної давності.
Зростає попит і на нерухомість у Європі, незважаючи на закрите небо та складнощі з переказами. У середньому €300 000 росіяни витрачають на купівлю активів Іспанії, які надають право отримати посвідку на проживання на три роки.
Водночас в ОАЕ вартість житлової нерухомості збільшилася на 12% і становить приблизно $430 за квадратний метр.
Серед найпопулярніших напрямків для покупки нерухомості у росіян також опинилися Грузія, Італія та Франція. Також швидко зростає попит на азіатські напрями: на 75% збільшилися показники Індонезії, і більш ніж удвічі зріс інтерес до житла в Таїланді.
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