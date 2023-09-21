Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян — Finance.ua
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Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян

Технології&Авто
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Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян
Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян
На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, банки Ізраїлю перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян, які їм відправляє Соціальний фонд країни-агресора.
Як повідомляє російський РБК, попри чинну угоду між росією та Ізраїлем щодо співробітництва в галузі соціального забезпечення від 2017 року, на практиці місцеві банки дотримуються обмежень.
Повідомляється, що це відбувається через чинні санкції проти російської банківської системи.
Проблема з переведенням пенсій за кордон виникла в РФ відразу після вторгнення в Україну. Закордонні банки-кореспонденти почали блокувати пенсійні виплати з росії з березня 2022 року.
При цьому, за даними Соціального фонду рф, в рік початку війни виплати за кордоном отримували понад 281 тис російських пенсіонерів в 132 країнах світу.
На даний момент в Ізраїлі проживають близько 52,5 тисяч російських пенсіонерів.
За матеріалами:
ITC.ua
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