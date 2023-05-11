путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року — Finance.ua

путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року Сьогодні 14:28 — Енергетика

путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року

Туреччина отримала право відкласти на 2024 рік платежі за російський газ на суму $4 млрд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела в Анкарі.

Відповідна угода була укладена між «Газпромом» та державною енергокомпанією Botas. Остання, як розповіли джерела, вже скористалася правом на відстрочку і перенесла на наступний рік платежі на $600 млн.

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Про газові поступки путіна попросив особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі у серпні минулого року.

Він наполягав на знижці на газ, який став надто дорогий для крихкої турецької економіки: інфляція в країні минулого року перевищувала 80%.

Як «послугу у відповідь» путін запропонував Ердогану створити в Туреччині газовий хаб, який замінив би для поставок до Європи зруйновану вибухами систему трубопроводів «Північний потік».

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У березні представник президента Туреччини Чагри Ерхан повідомив, що переговори щодо хабу призупинено. «Зараз ми не маємо грошей на його зведення. Якщо росія має гроші - будь ласка, починайте будувати хаб. Все залежить від інвестицій», — пояснив він.

Поступки Туреччини вдарять по виручці «Газпрому», який уже втратив ключовий, європейський ринок, постачання на який впали до мінімуму за 30 років. Цього року експортний виторг компанії знизиться вдвічі - до $40 млрд, оцінює аналітик БКС Рональд Сміт.

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