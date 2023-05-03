Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти — Finance.ua

Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти Сьогодні 19:14 — Енергетика

Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти

Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища нафти, виробнича потужність якого оцінюється у 100 тисяч барелів на добу.

Про це пише CNN Türk.

«Ми знайшли нафту з щоденним виробництвом 100 тисяч барелів у Джуді Габарі», — йдеться у заяві.

За його словами, країна зможе вийти на потужність 100 тисяч барелів за добу зі 100 свердловинами. З щоденним виробництвом 80 000 барелів нафти країна робить новий крок до енергетичної незалежності.

«Безперечно, що запас, який покриє 1/10 добового споживання, піде на користь нашому народові», — додав президент Туреччини.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

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