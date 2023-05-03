Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти — Finance.ua
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Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти

Енергетика
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Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти
Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти
Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища нафти, виробнича потужність якого оцінюється у 100 тисяч барелів на добу.
Про це пише CNN Türk.
«Ми знайшли нафту з щоденним виробництвом 100 тисяч барелів у Джуді Габарі», — йдеться у заяві.
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За його словами, країна зможе вийти на потужність 100 тисяч барелів за добу зі 100 свердловинами. З щоденним виробництвом 80 000 барелів нафти країна робить новий крок до енергетичної незалежності.
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«Безперечно, що запас, який покриє 1/10 добового споживання, піде на користь нашому народові», — додав президент Туреччини.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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