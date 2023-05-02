"Газпром" зупинив подачу газу в одну з "дружніх країн" — Finance.ua
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"Газпром" зупинив подачу газу в одну з "дружніх країн"

Енергетика
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«Газпром» зупинив подачу газу з росії до Вірменії по магістральному газопроводу «Північний Кавказ — Закавказзя» у зв’язку з ремонтними роботами.
Як повідомляє «Газпром Вірменія», на період проведення ремонтних робіт газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься за рахунок внутрішніх резервів. Обмеження споживачів не передбачаються. Відновити подачу пального планують 4 травня.
«З 08:00 1 травня до 20:00 4 травня на магістральному газопроводі „Північний Кавказ — Закавказзя“ на території Ставропольського краю будуть проведені планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим буде припинена подача природного газу до Вірменії по вказаному газопроводу», — йдеться в повідомленні компанії.

Російський газ та позиція Вірменії

Газопровід «Північний Кавказ — Закавказзя» протяжністю 612 км був введений в експлуатацію в 1988 році. Проектна потужність газопроводу 1,8 млрд куб. м на рік.
15 квітня 2022 року Вірменія перейшла на оплату російського газу рублями. Представник «Газпрому» підтвердив такий контракт з Єреваном. Як заявив міністр економіки Вірменії Ваган Керобян, ціна буде зафіксована в доларах, а оплата буде проводиться в рублях.
За матеріалами:
УНІАН
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