"Газпром" зупинив подачу газу в одну з "дружніх країн" — Finance.ua

"Газпром" зупинив подачу газу в одну з "дружніх країн" Сьогодні 14:35 — Енергетика

«Газпром» зупинив подачу газу з росії до Вірменії по магістральному газопроводу «Північний Кавказ — Закавказзя» у зв’язку з ремонтними роботами.

Як повідомляє «Газпром Вірменія», на період проведення ремонтних робіт газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься за рахунок внутрішніх резервів. Обмеження споживачів не передбачаються. Відновити подачу пального планують 4 травня.

«З 08:00 1 травня до 20:00 4 травня на магістральному газопроводі „Північний Кавказ — Закавказзя“ на території Ставропольського краю будуть проведені планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим буде припинена подача природного газу до Вірменії по вказаному газопроводу», — йдеться в повідомленні компанії.

Російський газ та позиція Вірменії

Газопровід «Північний Кавказ — Закавказзя» протяжністю 612 км був введений в експлуатацію в 1988 році. Проектна потужність газопроводу 1,8 млрд куб. м на рік.

15 квітня 2022 року Вірменія перейшла на оплату російського газу рублями. Представник «Газпрому» підтвердив такий контракт з Єреваном. Як заявив міністр економіки Вірменії Ваган Керобян, ціна буде зафіксована в доларах, а оплата буде проводиться в рублях.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.