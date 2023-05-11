Доходи рф від нафти і газу впали на понад 50% — Finance.ua

Доходи рф від нафти і газу впали на понад 50%
У січні-квітні нафтогазові доходи росії скоротилися на 52% у порівнянні з показниками минулого року за аналогічний період.
Про це повідомляє Міністерство фінансів рф.
За перші чотири місяці цього року нафтогазові доходи росії склали 2,3 трлн рублів, а ненафтогазові - 5,5 трлн рублів.
Загалом за період з січня по квітень бюджет рф отримав 7,8 трлн рублів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому витрати рф за січень-квітень склали 11,2 трлн рублів, що на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
У російському Мінфіні падіння нафтогазових доходів пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною