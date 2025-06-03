Експорт російського трубопровідного газу до Європи зріс на 10% — Finance.ua

Експорт російського трубопровідного газу до Європи зріс на 10% Сьогодні 09:33 — Енергетика

Експорт російського трубопровідного газу до Європи зріс на 10%

10% через газопровід «Турецький потік». Як повідомляє Reuters , у травні збільшився експорт газу до країн ЄС на

Читайте також Газпром отримав сотні мільярдів прибутку — Reuters

Після припинення транзиту російського «блакитного палива» через Україну Туреччина є єдиним транзитним маршрутом до Європи для росії.

Експорт російського газу через газопровід «Турецький потік» зріс до 46 млн кубометрів на добу в травні з 41,7 млн кубометрів на добу в квітні.

Плн обсяг прокачки блакитного палива недотягнув до травня 2024 року, склавши 47,2 млн кубометрів на добу.

Читайте також «Газпром» не платитиме річні дивіденди четвертий рік поспіль

Нагадаємо, у січні-травні 2025 року експорт російського газу через «Турецький потік» склав близько 7,2 млрд кубометрів порівняно з 6,6 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року.

Раніше писали, що російський держмонополіст Газпром збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами за 1 квартал на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 660,4 мільярда рублів ($8,4 млрд).

Читайте також Після мільярдних збитків Газпром отримав трильйонний прибуток

Газпром заявив, що зміцнення рубля мало істотний вплив на прибуток завдяки переоцінці його боргу в іноземній валюті.

Виручка Газпрому зросла до 2,81 трильйона рублів за період з січня по березень, порівняно з приблизно 2,78 трильйона рублів за аналогічний період 2024 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.