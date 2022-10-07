Експорт ІТ-послуг зріс на 16% — Finance.ua
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Експорт ІТ-послуг зріс на 16%

Казна та Політика
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Експорт ІТ-послуг зріс на 16%
Експорт ІТ-послуг зріс на 16%
За 8 місяців поточного року експорт IT виріс на 16% у порівнянні з відповідним періодом торік. Доля IT в загальному експорті послуг за серпень склала 48%.
Про це повідомляє Опендатабот посилаючись на дані НБУ.
«ІТ — це чи не єдина сфера, яка зараз має позитивну динаміку. Загалом експорт послуг за 8 місяців цього року зменшився на 6% у порівнянні з відповідним періодом торік — з 11,4 млрд до 10,7 млрд», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Експорт товарів за період зменшився на 31% у порівнянні з відповідним періодом того року — з 38,6 млрд до 26,6 млрд. Здебільшого скорочення відбулося за рахунок зменшення більш ніж вдвічі експорта металів.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Експорт сільськогосподарської продукції у серпні зріс на 34% до липня. Але проти серпня 2021 року виторг від сільгосп експорту впав на 24%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Загалом за 8 місяців цього року експорт сх продукції скоротився на 10% у порівнянні з показниками минулого року— з 15 млрд до 13,4 млрд.

Довідка Finance.ua

  • у серпні повідомлялось, що обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становило 3,74 млрд дол., що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень в економіку України;
  • також Опендатабот повідомляв, що частка ІТ у червні в загальній долі експорту впала на 7%, проте все ще залишається більшою, аніж у 2021 році. У першому півріччі 2022 року внесок ІТ склав 46%. Для порівняння, у відповідний період тогоріч показники сягали 37%;
  • майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу, і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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