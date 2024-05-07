«Укртрансбезпека» відключила від системи «Шлях» 12 перевізників, чиї водії не повернулися до України (список) — Finance.ua

«Укртрансбезпека» відключила від системи «Шлях» 12 перевізників, чиї водії не повернулися до України (список) Сьогодні 18:07 — Казна та Політика

12 перевізників відключено від Системи «ШЛЯХ» за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про цуе повідомила ДСБТ-Укртрансбезпека.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішеннявідключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:

ФОП Александрюк Іван Георгійович

ФОП Бушовський Андрій Валерійович

ФОП Бузінський Олександр Сергійович

ФОП Цуркан Богдан Васильович

ФОП Герасин Євген Євгенович

ФОП Ляшко Володимир Григорович

ФОП Недбайло Максим В’ячеславович

ФОП Орендарчук Іоан Миколайович

ФОП Стасюк Едуард Миколайович

ФОП Стеценко Іван Миколайович

ФОП Тесленко Артем Іванович

ФОП Воякін Олександр В’ячеславович

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Укртрансбезпека висловлює вдячність за співпрацю Державній прикордонній службі України та надає усю необхідну інформацію правоохоронним органам для притягнення порушників до відповідальності.

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