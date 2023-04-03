Експорт IT-послуг у січні-лютому приніс понад $1 млрд. Це майже на 30% менше, ніж торік — Finance.ua
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Експорт IT-послуг у січні-лютому приніс понад $1 млрд. Це майже на 30% менше, ніж торік

Казна та Політика
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Експорт IT-послуг у січні-лютому приніс понад $1 млрд. Це майже на 30% менше, ніж торік
Експорт IT-послуг у січні-лютому приніс понад $1 млрд. Це майже на 30% менше, ніж торік
За січень-лютий 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 27,3% — до понад $1 млрд, це на $403 млн менше порівняно з цим же періодом минулого року.
Про це йдеться у звіті НБУ.
Зокрема, за січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 17,4% і становила $528 млн, порівняно з січнем минулого року. У доларовому еквіваленті це дорівнює $111 млн.
Водночас у лютому показник складав $547 млн, що майже на 35% менше, ніж у цей же місяць рік тому. В доларовому еквіваленті це дорівнює $292 млн.
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За даними НБУ, дефіцит торгівлі послугами у лютому становив $1,2 млрд: експорт послуг скоротився на 24,8%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1,6 раза.
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Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів — зріс у 2,5 раза, до $2 млрд. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 35,6%.
Основними чинниками зниження експорту послуг були скорочення експорту комп’ютерних послуг (на 34,8%), транспортних послуг (на 14,9% — переважно через суттєве зменшення експорту послуг морського, залізничного та повітряного транспорту), інших ділових послуг (на 14,5%) і послуг із переробки матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам (на 40%).

Довідка Finance.ua:

  • як повідомляв Львівський ІТ-кластер, за січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року;
  • Макс Іщенко, засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni опублікував власний прогноз щодо українського IT-ринку на 2023 рік.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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