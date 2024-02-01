Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку — Finance.ua

Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку Сьогодні 10:02

Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку, Фото: freepik.com

У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів. Це на $622 мільйони менше, ніж у 2022 році. Уперше за роки незалежності України ІТ-галузь не показала росту в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані Національного банку.

Водночас, комп’ютерні послуги складають 41% загального обсягу експорту послуг. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються.

Інфографіка: Львівський IT Кластер

Результати грудня

У грудні 2023 року обсяг експорту IT-послуг збільшився на 8,3% і становив $611 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше порівняно з листопадом. Однак, ці показники на 18,6% або ж $140 мільйонів менші у порівнянні з груднем 2022.

Інфографіка: Львівський IT Кластер

У 4 кварталі 2023 (жовтень-грудень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить $1,7 мільярдів. Це на 3,5% більше ніж у 3 кварталі 2023, що у доларовому еквіваленті становить $58 мільйонів. Водночас, це на $162 мільйони або ж 8,7% менше ніж було в аналогічний період у 2022 році.

Водночас, якщо порівнювати друге півріччя 2023 до першого, то показники погіршилися. За останні 6 місяців минулого року (липень-грудень) обсяг експорту IT-послуг зменшився на 0,8% або ж $27 мільйонів і становить $3,35 мільярди.

Топ-10 країн, які забезпечували виручку IT-галузі

США забезпечують найбільше валютних надходжень за статтею комп’ютерних послуг до України. За минулий рік — $2,677 мільярдів. Це 39,8% обсягів усього IT-експорту.

На другому місці Мальта — 8,4% та $566,78 мільйонів. Її наздоганяє Британія, яка на третьому місці та забезпечила $534,88 мільйони, це майже 8%.

До першої 5 також увійшли Кіпр та Ізраїль що займають 5,4% ($362,2 мільйони) та 4,4% ($293,2 мільйони) обсягів експорту IT-послуг відповідно.

У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Нідерланди. Загалом ці 10 країн приносять $5,42 млрд — 80,6% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2023 році.

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг у 2023 році порівняно з 2022:

Словаччина +39,2%;

Польща +32,3%;

Румунія +23,6%;

Об'єднані Арабські Емірати +19%;

Австрія +15,7%.

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2023 році порівняно з 2022:

Люксембург -52%;

Сінгапур -31,7%;

Гонконг (особливий адміністративний район) -28,6%;

Австралія -24,2%.

Нагадаємо, за даними Dou, на рейтинг компанії як роботодавця впливає рівень обізнаності про неї: фахівці більше хочуть працювати у відомих компаніях. Фахівці в Києві та Львові віддають перевагу різним компаніям: київські фахівці частіше обирають продуктові компанії, а львівські — сервісні.

Як повідомляли експерти Mate academy, у 2023 році кандидати в ІТ на посаду junior-спеціаліста відправляли свої резюме в середньому 270 разів перед тим, як отримати пропозицію роботи.

Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру.

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