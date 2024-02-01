Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку — Finance.ua
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Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку

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Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку
Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку, Фото: freepik.com
У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів. Це на $622 мільйони менше, ніж у 2022 році. Уперше за роки незалежності України ІТ-галузь не показала росту в порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані Національного банку.
Водночас, комп’ютерні послуги складають 41% загального обсягу експорту послуг. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються.
Інфографіка: Львівський IT Кластер
Інфографіка: Львівський IT Кластер

Результати грудня

У грудні 2023 року обсяг експорту IT-послуг збільшився на 8,3% і становив $611 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше порівняно з листопадом. Однак, ці показники на 18,6% або ж $140 мільйонів менші у порівнянні з груднем 2022.
Інфографіка: Львівський IT Кластер
Інфографіка: Львівський IT Кластер
У 4 кварталі 2023 (жовтень-грудень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить $1,7 мільярдів. Це на 3,5% більше ніж у 3 кварталі 2023, що у доларовому еквіваленті становить $58 мільйонів. Водночас, це на $162 мільйони або ж 8,7% менше ніж було в аналогічний період у 2022 році.
Водночас, якщо порівнювати друге півріччя 2023 до першого, то показники погіршилися. За останні 6 місяців минулого року (липень-грудень) обсяг експорту IT-послуг зменшився на 0,8% або ж $27 мільйонів і становить $3,35 мільярди.

Топ-10 країн, які забезпечували виручку IT-галузі

США забезпечують найбільше валютних надходжень за статтею комп’ютерних послуг до України. За минулий рік — $2,677 мільярдів. Це 39,8% обсягів усього IT-експорту.
На другому місці Мальта — 8,4% та $566,78 мільйонів. Її наздоганяє Британія, яка на третьому місці та забезпечила $534,88 мільйони, це майже 8%.
До першої 5 також увійшли Кіпр та Ізраїль що займають 5,4% ($362,2 мільйони) та 4,4% ($293,2 мільйони) обсягів експорту IT-послуг відповідно.
У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Нідерланди. Загалом ці 10 країн приносять $5,42 млрд — 80,6% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2023 році.
5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг у 2023 році порівняно з 2022:
  • Словаччина +39,2%;
  • Польща +32,3%;
  • Румунія +23,6%;
  • Об'єднані Арабські Емірати +19%;
  • Австрія +15,7%.
5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2023 році порівняно з 2022:
  • Люксембург -52%;
  • Сінгапур -31,7%;
  • Гонконг (особливий адміністративний район) -28,6%;
  • Австралія -24,2%.
Нагадаємо, за даними Dou, на рейтинг компанії як роботодавця впливає рівень обізнаності про неї: фахівці більше хочуть працювати у відомих компаніях. Фахівці в Києві та Львові віддають перевагу різним компаніям: київські фахівці частіше обирають продуктові компанії, а львівські — сервісні.
Як повідомляли експерти Mate academy, у 2023 році кандидати в ІТ на посаду junior-спеціаліста відправляли свої резюме в середньому 270 разів перед тим, як отримати пропозицію роботи.
Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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