Експорт Газпрому в Європу Турецьким потоком досяг рекорду — Finance.ua

Експорт Газпрому в Європу Турецьким потоком досяг рекорду Сьогодні 06:22 — Енергетика

У січні 2025 року постачання Газпрому до Європи газопроводом Турецький потік після припинення транзиту через Україну досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн куб. м на добу.

Про це повідомляє Reuters , з посиланням на розрахунки, засновані на середньодобових даних експорту Турецьким потоком.

Зазначається, що після припинення постачань газопроводом Ямал-Європа й Північний потік і закриття маршруту транспортування російського газу через Україну внаслідок геополітичної ситуації у Газпрому залишилася єдина гілка до Європи — через Туреччину потужністю 15,75 млрд куб. м на рік.

Цьогоріч у січні постачання російського газу Турецьким потоком до Європи в добовому обчисленні зросли на 26,8%, до 50,6 млн куб. м на добу з 39,9 млн куб. м на добу у січні 2024 року і додали 2% порівняно з попереднім показником (49,6 млн куб. м на добу), випливає з даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

Газпром, який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію статистики.

Загалом експорт Газпрому в Європу ниткою Турецького потоку в січні цього року попередньо становив близько 1,57 млрд куб. м проти 1,24 млрд куб. м роком раніше, у грудні був на рівні 1,54 млрд куб. м, випливає з розрахунків Reuters.

Торік постачання Газпрому до Європи, за розрахунками Reuters, зросли на 13%, до близько 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд куб. м роком раніше. На піку експорту Газпрому у 2018−2019 роках постачання концерну в Європу перевищувало 175−180 млрд куб. м, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.