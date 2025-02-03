Експорт Газпрому в Європу Турецьким потоком досяг рекорду — Finance.ua
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Експорт Газпрому в Європу Турецьким потоком досяг рекорду

Енергетика
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У січні 2025 року постачання Газпрому до Європи газопроводом Турецький потік після припинення транзиту через Україну досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн куб. м на добу.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на розрахунки, засновані на середньодобових даних експорту Турецьким потоком.
Зазначається, що після припинення постачань газопроводом Ямал-Європа й Північний потік і закриття маршруту транспортування російського газу через Україну внаслідок геополітичної ситуації у Газпрому залишилася єдина гілка до Європи — через Туреччину потужністю 15,75 млрд куб. м на рік.
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Цьогоріч у січні постачання російського газу Турецьким потоком до Європи в добовому обчисленні зросли на 26,8%, до 50,6 млн куб. м на добу з 39,9 млн куб. м на добу у січні 2024 року і додали 2% порівняно з попереднім показником (49,6 млн куб. м на добу), випливає з даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).
Газпром, який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію статистики.
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Загалом експорт Газпрому в Європу ниткою Турецького потоку в січні цього року попередньо становив близько 1,57 млрд куб. м проти 1,24 млрд куб. м роком раніше, у грудні був на рівні 1,54 млрд куб. м, випливає з розрахунків Reuters.
Торік постачання Газпрому до Європи, за розрахунками Reuters, зросли на 13%, до близько 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд куб. м роком раніше. На піку експорту Газпрому у 2018−2019 роках постачання концерну в Європу перевищувало 175−180 млрд куб. м, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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