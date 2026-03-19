Експерти Top Gear назвали найкращі авто у світі — рейтинг
Британське видання Top Gear назвало найкращі автомобілі в історії. До рейтингу потрапили моделі, які в тестах у журналі на сайті та в телешоу Top Gear отримали найвищу оцінку — 10 балів із 10 можливих.
Рейтинг виявився доволі незвичним, адже до нього потрапили і сучасні суперкари, і знамениті моделі минулого. Можна у ньому зустріти і саморобний гібрид, створений ведучими шоу Top Gear.
Найкращі автомобілі у світі за версією Top Gear
- 24 місце — Singer DLS Turbo
- 23 місце — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
- 22 місце — Eagle Lightweight GT
- 21 місце — Hammerhead Eagle i-Thrust
- 20 місце — Rolls-Royce Ghost
- 19 місце — Ferrari 458 Italia
- 18 місце — McLaren 675 LT
- 17 місце — Citroen DS 1955 року
- 16 місце — Ferrari 250 GT SWB 1958 року
- 15 місце — Porsche 918 Spyder
- 14 місце — McLaren P1
- 13 місце — Ferrari LaFerrari
- 12 місце — Benz Patent-Motorwagen 1886 року
- 11 місце — Audi Quattro 1980 року
- 10 місце — Porsche Singer DLS
- 9 місце — Bugatti Chiron
- 8 місце — Porsche 718 Cayman GT4 RS
- 7 місце — Rolls-Royce Spectre
- 6 місце — Gordon Murray Automotive T.50
- 5 місце — Ford GT Mk IV
- 4 місце — Pagani Utopia
- 3 місце — Bugatti Mistral
- 2 місце — Kimera Automobili evo37
- 1 місце — Koenigsegg Jesko
Раніше ми повідомляли, що оприлюднений рейтинг 10 найкращих автомобілів 2026 року за версією Consumer Reports став приємною новиною для водіїв, які цінують безпеку, економію пального та сучасні технології.
