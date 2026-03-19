Експерти Top Gear назвали найкращі авто у світі — рейтинг

Технології&Авто
Koenigsegg Jesko
Британське видання Top Gear назвало найкращі автомобілі в історії. До рейтингу потрапили моделі, які в тестах у журналі на сайті та в телешоу Top Gear отримали найвищу оцінку — 10 балів із 10 можливих.
Рейтинг виявився доволі незвичним, адже до нього потрапили і сучасні суперкари, і знамениті моделі минулого. Можна у ньому зустріти і саморобний гібрид, створений ведучими шоу Top Gear.

Найкращі автомобілі у світі за версією Top Gear

  • 24 місце — Singer DLS Turbo
  • 23 місце — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
  • 22 місце — Eagle Lightweight GT
  • 21 місце — Hammerhead Eagle i-Thrust
  • 20 місце — Rolls-Royce Ghost
  • 19 місце — Ferrari 458 Italia
  • 18 місце — McLaren 675 LT
  • 17 місце — Citroen DS 1955 року
  • 16 місце — Ferrari 250 GT SWB 1958 року
  • 15 місце — Porsche 918 Spyder
  • 14 місце — McLaren P1
  • 13 місце — Ferrari LaFerrari
  • 12 місце — Benz Patent-Motorwagen 1886 року
  • 11 місце — Audi Quattro 1980 року
  • 10 місце — Porsche Singer DLS
  • 9 місце — Bugatti Chiron
  • 8 місце — Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • 7 місце — Rolls-Royce Spectre
  • 6 місце — Gordon Murray Automotive T.50
  • 5 місце — Ford GT Mk IV
  • 4 місце — Pagani Utopia
  • 3 місце — Bugatti Mistral
  • 2 місце — Kimera Automobili evo37
  • 1 місце — Koenigsegg Jesko
Раніше ми повідомляли, що оприлюднений рейтинг 10 найкращих автомобілів 2026 року за версією Consumer Reports став приємною новиною для водіїв, які цінують безпеку, економію пального та сучасні технології.
За матеріалами: Фокус
Фокус
