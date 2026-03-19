Експерти Top Gear назвали найкращі авто у світі — рейтинг

Koenigsegg Jesko

Британське видання Top Gear назвало найкращі автомобілі в історії. До рейтингу потрапили моделі, які в тестах у журналі на сайті та в телешоу Top Gear отримали найвищу оцінку — 10 балів із 10 можливих.

Рейтинг виявився доволі незвичним, адже до нього потрапили і сучасні суперкари, і знамениті моделі минулого. Можна у ньому зустріти і саморобний гібрид, створений ведучими шоу Top Gear.

Найкращі автомобілі у світі за версією Top Gear

24 місце — Singer DLS Turbo

23 місце — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda

22 місце — Eagle Lightweight GT

21 місце — Hammerhead Eagle i-Thrust

20 місце — Rolls-Royce Ghost

19 місце — Ferrari 458 Italia

18 місце — McLaren 675 LT

17 місце — Citroen DS 1955 року

16 місце — Ferrari 250 GT SWB 1958 року

15 місце — Porsche 918 Spyder

14 місце — McLaren P1

13 місце — Ferrari LaFerrari

12 місце — Benz Patent-Motorwagen 1886 року

11 місце — Audi Quattro 1980 року

10 місце — Porsche Singer DLS

9 місце — Bugatti Chiron

8 місце — Porsche 718 Cayman GT4 RS

7 місце — Rolls-Royce Spectre

6 місце — Gordon Murray Automotive T.50

5 місце — Ford GT Mk IV

4 місце — Pagani Utopia

3 місце — Bugatti Mistral

2 місце — Kimera Automobili evo37

1 місце — Koenigsegg Jesko

