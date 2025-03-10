Експерти пояснили, коли найкраще продавати вживане авто — Finance.ua

Експерти пояснили, коли найкраще продавати вживане авто Сьогодні 03:35 — Технології&Авто

Експерти пояснили, коли найкраще продавати вживане авто

Експерти Carwow вважають, що оптимальний час для продажу вживаного автомобіля настає, коли пробіг досягає 96 500 км.

Про це пише видання Аvtopilot

Фахівці пояснюють, що після пробігу в 96 500 км вартість авто значно знижується. Вони відзначають, що оцінка автомобіля з таким пробігом може бути на 27% нижчою, ніж у автомобіля з 80 000 км.

Керуючий редактор Carwow Пол Бейкер наголошує на важливості своєчасного ухвалення рішення про продаж автомобіля, щоб мінімізувати втрати від амортизації.

Вартість автомобіля залежить не лише від пробігу, але й від моделі та історії обслуговування. Однак після 250 000 км авто втрачають вартість значно швидше, зокрема на $1200 кожні 16 000 км.

Довідка Finance.ua:

За даними OLX Україна, найчастіше серед вживаних авто на ринку пропонують легковики з 1995 до 2019 року, причому сегмент з 2005 до 2009 найбільший — майже третина всіх пропозицій. Медіанна ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900 $. Найменше продають авто від 2020 року випуску — лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіанною ціною в 16 800 $.

За кількістю оголошень на кінець 2024 найчастіше через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz та BMW. Якщо говорити про конкретні моделі, то це Volkswagen Golf, Volkswagen Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-series.

Для більшості людей першим власним автомобілем стає щось придбане на вторинному ринку. Придбання вживаного авто часто є хорошим способом придбати непогану машину за значно менші гроші, ніж в автосалоні. Але новачкам варто уникати деяких машин, які доступні на вторинному ринку. Які вживані машини не варто купувати автомобілістам-початківцям — розповіли тут.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.