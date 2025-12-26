Експерти назвали найнадійніші німецькі автомобільні марки Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Експерти назвали найнадійніші німецькі автомобільні марки

Серед автомобілістів давно побутує переконання, що німецькі виробники створюють одні з найтехнологічніших і найнадійніших авто у світі.

Цю думку підтверджує й Цю думку підтверджує й рейтинг Consumer Reports , на основі якого портал Jalopnik визначив три бренди з Німеччини, що демонструють найвищу надійність своїх моделей.

1. BMW

Першу позицію серед німецьких автовиробників посіла BMW.

У категорії нових автомобілів бренд розташувався на восьмому місці загального рейтингу, а серед уживаних — на дванадцятому. Водночас експерти звертають увагу на вищі, порівняно з конкурентами, витрати на обслуговування, що особливо важливо для тих, хто планує купувати автомобіль не з салону.

2. Porsche

Другу сходинку у списку найнадійніших німецьких марок отримав Porsche.

Відомий своїми спортивними моделями, бренд значно розширив лінійку за останні десятиліття. У загальному рейтингу надійності Porsche посів четверте місце, а серед найпопулярніших моделей досі залишається компактний кросовер Macan.

3. Audi

Трійку лідерів замикає Audi.

Її автомобілі стабільно привертають увагу водіїв, що шукають поєднання преміальності та технологічності. У загальному рейтингу виробник посів шосте місце, а серед найпопулярніших моделей експерти виділяють кросовер Q5.

