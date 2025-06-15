Експерти назвали ідеальний перший автомобіль для водія-початківця — Finance.ua

Експерти назвали ідеальний перший автомобіль для водія-початківця 15.06.2025, 01:06 — Технології&Авто

Експерти назвали ідеальний перший автомобіль для водія-початківця

Вибір першого автомобіля для водія-початківця є непростим завданням. Необхідно, щоб ця модель була безпечною, надійною, недорогою та легкою в управлінні.

У Top Speed назвали один японський автомобіль, який може стати чудовим вибором для водіїв-початківців.

У виданні порадили звернути увагу на Honda Civic. Експерти поділилися, що у цієї моделі є багато плюсів.

Зазначається, що Honda Civic безпечніша за багатьох своїх конкурентів.

Уже в базовій комплектації ця модель поставляється з набором систем допомоги водієві Honda Sensing, в яку входять попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування і система утримання смуги руху.

Ба більше, Honda Civic показав чудові результати в краш-тестах. Зокрема, цей автомобіль отримав п’ять із п’яти зірок у рейтингу NHTSA (Національне управління безпекою руху на трасах).

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Експерти звернули увагу на те, що Honda Civic дешевша за багато інших моделей у своєму сегменті. Також ця модель повільно дешевшає, що дає змогу вигідно продати її на вторинному ринку.

Іншим плюсом Honda Civic у виданні назвали низькі витрати на обслуговування. Надійність цієї моделі також порадує водіїв.

Крім того, експерти розповіли, що Honda Civic має приємну керованість, а органи управління в інтер’єрі інтуїтивно зрозумілі. За їхніми словами, ця модель передбачувано поводиться на дорозі, що особливо сподобається водіям-початківцям.

УНІАН За матеріалами:

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