Експерти назвали 4 найдорожчі механічні проблеми в авто — Finance.ua

Експерти назвали 4 найдорожчі механічні проблеми в авто Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Експерти назвали 4 найдорожчі механічні проблеми в авто

Купівля вживаного автомобіля може заощадити вам гроші. Адже якщо ви не купуєте новий автомобіль, то уникаєте вищої ціни щойно зробленого автомобіля, дилерських націнок та інших зборів, що стягуються з продажу.

Але вживані автомобілі мають свою історію, і багато з них мають механічні проблеми, які є також дорогими.

Про це йдеться в статті GOBankingRates , який зв’язався з кількома автомобільними експертами, щоб з’ясувати, які чотири найдорожчі механічні проблеми спостерігаються у вживаних автомобілів.

4. Проблеми передачі

Проблеми з коробкою передач поширені в автомобілях із великим пробігом, наприклад у вживаних автомобілях, і можуть коштувати від 300 до 2000 доларів США, за словами Діджа Карса, директора Trackershop, постачальника GPS-трекерів і рішень безпеки транспортних засобів.

«Ціна змінюється і може бути навіть вищою залежно від марки та моделі автомобіля», — пояснив Карс. «Коробки передач мають багато рухомих частин, які з часом сильно зношуються, і такі речі, як відсутність регулярного технічного обслуговування, ще більше сприяють виходу з ладу вживаних автомобілів».

3. Заміна каталітичного нейтралізатора

Заміна каталітичного нейтралізатора є дорогою проблемою для вживаних автомобілів, часто коштує від 1500 до 2500 доларів США за досвідом Томера Рудермана, засновника та власника Car Keys Ottawa.

«Хоча технічно можливо їздити без каталітичного нейтралізатора, я б не радив цього, оскільки це може зашкодити вашому автомобілю, вплинути на його продуктивність, і це погано для навколишнього середовища», — пояснив Рудерман. «Якщо ви розглядаєте вживаний автомобіль, переконайтеся, що каталітичний нейтралізатор цілий і в хорошому стані».

2. Ремонт підвіски

Деталі підвіски автомобіля мають тенденцію витримувати масу навантажень з часом. Вживані автомобілі з великим пробігом, які їздили по нерівних дорогах протягом більшої частини свого функціонального терміну, часто стикаються з цією проблемою.

«Кожна вибоїна та нерівність будуть зношувати вашу підвіску, поки вона не перестане працювати й потребуватиме заміни», — додав Карс. «Якщо потрібно замінити один або два компоненти, це може коштувати лише 100 доларів. Але середня вартість заміни системи підвіски може становити близько 2000 доларів США».

Читайте також Porsche продовжить виробництво моделей з ДВЗ — електромобілі не надто популярні

1. Несправність двигуна

За словами Тіма Родіфера, технічного директора компанії, вартість усунення несправності двигуна може коливатися від 4000 до 7500 доларів США або більше, залежно від марки та моделі транспортного засобу та від того, чи встановлюєте ви вживаний двигун чи відновлений.

«З мого досвіду, люди зазвичай не позбуваються справного автомобіля, якщо в ньому немає основної проблеми, — сказав Родіфер. — Я можу сказати вам, що більшість проблем з двигуном у вживаних автомобілях часто виникають через недбале технічне обслуговування, як-от пропуски заміни масла або пропуски заміни повітряних і паливних фільтрів. Очевидно, що ці помилки можуть призвести до деяких дуже дорогих і часто несподіваних механічних проблем».

Довідка Finance.ua:

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляєУкравтопром. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації таких авто впали на 23%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.