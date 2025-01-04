Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році — Finance.ua

Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році
Фахівці визначили 15 туристичних місць, яких рекомендують уникати у 2025 році. Вони користуються надзвичайною популярністю серед мандрівників, причому деякі з них знаходяться в Європі.
Рейтинг місць, яких варто уникати, склав путівник Fodor’s Travel, розповідає Express.
Куди не слід їхати у 2025 році
Деякі з напрямків включають Італію, Іспанію, Шотландію та Португалію. А також такі популярні напрямки, як Індонезія та Токіо.
Експерти пояснили, що ці місця популярні недаремно — вони красиві та мають культурне значення.
Але наразі вони буквально «згинаються під вагою власної слави».
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Річ у тім, що туристів на цих напрямках стало надто багато.
Автори путівника зауважують, що деякі з цих місць настільки переповнені туристами, що складно орієнтуватися навіть у головних визначних пам’ятках.
Крім того, високий попит спричиняє різке зростання вартості життя для місцевих мешканців.
Куди не варто їхати у наступному році:
- Балі, Індонезія;
- Барселона та Майорка, Іспанія;
- Канарські острови;
- Венеція, Італія;
- Агрідженто, Сицилія, Італія;
- Лісабон, Португалія;
- Самуї, Таїланд;
- Британські Віргінські острови;
- Керала, Індія;
- Кіото і Токіо, Японія;
- Оахака, Мексика;
- Північне узбережжя Шотландії «North Coast 500».
Нагадаємо, експерти назвали найбажаніші серед туристів країни світу та Європи. Щоб визначити переможців рейтингу, журнал про подорожі Wanderlust опитав 168 тисяч мандрівників з усього світу.
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