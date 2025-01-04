Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році — Finance.ua
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Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році

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Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році
Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році, Фото: freepik
Фахівці визначили 15 туристичних місць, яких рекомендують уникати у 2025 році. Вони користуються надзвичайною популярністю серед мандрівників, причому деякі з них знаходяться в Європі.
Рейтинг місць, яких варто уникати, склав путівник Fodor’s Travel, розповідає Express.

Куди не слід їхати у 2025 році

Деякі з напрямків включають Італію, Іспанію, Шотландію та Португалію. А також такі популярні напрямки, як Індонезія та Токіо.
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Експерти пояснили, що ці місця популярні недаремно — вони красиві та мають культурне значення.
Але наразі вони буквально «згинаються під вагою власної слави».

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Річ у тім, що туристів на цих напрямках стало надто багато.
Автори путівника зауважують, що деякі з цих місць настільки переповнені туристами, що складно орієнтуватися навіть у головних визначних пам’ятках.
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Крім того, високий попит спричиняє різке зростання вартості життя для місцевих мешканців.
Куди не варто їхати у наступному році:
  • Балі, Індонезія;
  • Барселона та Майорка, Іспанія;
  • Канарські острови;
  • Венеція, Італія;
  • Агрідженто, Сицилія, Італія;
  • Лісабон, Португалія;
  • Самуї, Таїланд;
  • Британські Віргінські острови;
  • Керала, Індія;
  • Кіото і Токіо, Японія;
  • Оахака, Мексика;
  • Північне узбережжя Шотландії «North Coast 500».
Нагадаємо, експерти назвали найбажаніші серед туристів країни світу та Європи. Щоб визначити переможців рейтингу, журнал про подорожі Wanderlust опитав 168 тисяч мандрівників з усього світу.
За матеріалами:
Телеканал 24
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