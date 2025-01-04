Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році — Finance.ua

Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році Сьогодні 20:18 — Світ

Експерти назвали 15 туристичних місць, яких краще уникати у 2025 році, Фото: freepik

Фахівці визначили 15 туристичних місць, яких рекомендують уникати у 2025 році. Вони користуються надзвичайною популярністю серед мандрівників, причому деякі з них знаходяться в Європі.

Рейтинг місць, яких варто уникати, склав путівник Fodor’s Travel, розповідає Express.

Куди не слід їхати у 2025 році

Деякі з напрямків включають Італію, Іспанію, Шотландію та Португалію. А також такі популярні напрямки, як Індонезія та Токіо.

Експерти пояснили, що ці місця популярні недаремно — вони красиві та мають культурне значення.

Але наразі вони буквально «згинаються під вагою власної слави».

Річ у тім, що туристів на цих напрямках стало надто багато.

Автори путівника зауважують, що деякі з цих місць настільки переповнені туристами, що складно орієнтуватися навіть у головних визначних пам’ятках.

Крім того, високий попит спричиняє різке зростання вартості життя для місцевих мешканців.

Куди не варто їхати у наступному році:

Балі, Індонезія;

Барселона та Майорка, Іспанія;

Канарські острови;

Венеція, Італія;

Агрідженто, Сицилія, Італія;

Лісабон, Португалія;

Самуї, Таїланд;

Британські Віргінські острови;

Керала, Індія;

Кіото і Токіо, Японія;

Оахака, Мексика;

Північне узбережжя Шотландії «North Coast 500».

Нагадаємо, експерти назвали найбажаніші серед туристів країни світу та Європи. Щоб визначити переможців рейтингу, журнал про подорожі Wanderlust опитав 168 тисяч мандрівників з усього світу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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