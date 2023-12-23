Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються — Finance.ua
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Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються

Технології&Авто
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Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються
Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються
При покупці автомобіля, вибір надійної та якісної моделі - ключовий момент. Важливо враховувати технічні характеристики, функції безпеки та вартість обслуговування. Однак деякі моделі можуть стати джерелом несподіваних витрат та проблем.
Yahoo Finance представляє список автомобілів, які славляться швидким зносом:
Nissan Altima: Хоча цей седан середнього розміру відомий своїми надійними характеристиками, зручним салоном та передовими функціями безпеки, його безступінчаста коробка часто виходить з ладу після 250 000 кілометрів.
BMW 3 Series: Цей розкішний компактний автомобіль відомий своєю спортивною динамікою та висококласним інтер'єром, але потребує високих витрат на обслуговування, особливо через проблеми з двигуном.
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Land Rover Discovery: Незважаючи на вражаючий зовнішній вигляд, він має проблеми з пневматичною підвіскою, електрикою та трансмісією.
Fiat 500: Компактний і стильний, він страждає від проблем із двигуном, включаючи надмірне споживання олії.
Jeep Wrangler: Культовий позашляховик швидко іржавіє і має проблеми з кермовим керуванням та підвіскою.
Ford Fiesta: Популярний за свою маневреність та економічність, він схильний до неполадок у трансмісії та електриці.
Chrysler 200: Цей седан середнього розміру страждає від проблем із двигуном, трансмісією та електрикою при відносно невеликому пробігу.
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Volkswagen Tiguan: Відомий своїм стильним дизайном, має проблеми з трансмісією після 170 000 кілометрів.
Mini Cooper: Хоча і популярний за унікальний стиль, стикається з витіканням олії, несправностями турбіни та проблемами з підвіскою та електрикою.
Tesla Model S: Відома своїм прискоренням та технологіями, потребує заміни акумуляторної батареї після 250 000 кілометрів.
Вибираючи автомобіль, важливо враховувати ці фактори, щоб уникнути непотрібних витрат та проблем.
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