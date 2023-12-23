Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються — Finance.ua

Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються Сьогодні 00:43 — Технології&Авто

Експерти назвали 10 популярних авто, які швидко ламаються

При покупці автомобіля, вибір надійної та якісної моделі - ключовий момент. Важливо враховувати технічні характеристики, функції безпеки та вартість обслуговування. Однак деякі моделі можуть стати джерелом несподіваних витрат та проблем.

Yahoo Finance представляє список автомобілів, які славляться швидким зносом:

Nissan Altima: Хоча цей седан середнього розміру відомий своїми надійними характеристиками, зручним салоном та передовими функціями безпеки, його безступінчаста коробка часто виходить з ладу після 250 000 кілометрів.

BMW 3 Series: Цей розкішний компактний автомобіль відомий своєю спортивною динамікою та висококласним інтер'єром, але потребує високих витрат на обслуговування, особливо через проблеми з двигуном.

Land Rover Discovery: Незважаючи на вражаючий зовнішній вигляд, він має проблеми з пневматичною підвіскою, електрикою та трансмісією.

Fiat 500: Компактний і стильний, він страждає від проблем із двигуном, включаючи надмірне споживання олії.

Jeep Wrangler: Культовий позашляховик швидко іржавіє і має проблеми з кермовим керуванням та підвіскою.

Ford Fiesta: Популярний за свою маневреність та економічність, він схильний до неполадок у трансмісії та електриці.

Chrysler 200: Цей седан середнього розміру страждає від проблем із двигуном, трансмісією та електрикою при відносно невеликому пробігу.

Читайте також Названо автомобілі, які незабаром знімуть із виробництва

Volkswagen Tiguan: Відомий своїм стильним дизайном, має проблеми з трансмісією після 170 000 кілометрів.

Mini Cooper: Хоча і популярний за унікальний стиль, стикається з витіканням олії, несправностями турбіни та проблемами з підвіскою та електрикою.

Tesla Model S: Відома своїм прискоренням та технологіями, потребує заміни акумуляторної батареї після 250 000 кілометрів.

Вибираючи автомобіль, важливо враховувати ці фактори, щоб уникнути непотрібних витрат та проблем.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Твоя машина За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.