Експерт розповів, які умови необхідні для розвитку банківської системи у 2024 році — Finance.ua

Експерт розповів, які умови необхідні для розвитку банківської системи у 2024 році Сьогодні 13:23

Експерт розповів, які умови необхідні для розвитку банківської системи у 2024 році

Розвиток банківської системи у 2024 році можливий лише за умов системної та достатньої макрофінансової підтримки, яка фактично покриє більшу частину видатків державного бюджету.

Таку думку висловив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку

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За словами банкіра, згідно з фінансовими розрахунками, в січні та лютому Україна мала б отримати до 6 млрд доларів. Кошти повинні були б спрямувати на покриття дефіциту бюджету.

Проте за даними Міністерства фінансів України, було отримано близько 1,2 млрд доларів. З них 390 млн доларів передала Японія та 760 млн доларів було отримано у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine (гранти від уряду Японії на $465 млн та уряду Норвегії на $295 млн).

Експерт говорить, що хоч макрофінансова підтримка має лише опосередкований вплив на банківський сектор, однак вона дуже важлива для стабільності національної валюти, а відтак і для розвитку депозитних і кредитних програм.

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«Січень і лютий виявилися досить „нервовими“ не лише з огляду на недоотримані кошти від міжнародних партнерів, які заздалегідь „вписані“ в бюджет, а ще й тому, що відсутність системи зовнішнього фінансування посилює тиск на національну валюту, що своєю чергою позначається на валютному ринку, на депозитних та кредитних програмах», — підкреслив він.

Скільки допомоги отримає бюджет у 2024 році

Мамедов прогнозує, що з огляду на вже оприлюднену інформацію станом на початок березня, очікуваний обсяг макрофіну в 2024 році може досягти $36 млрд:

понад $5 млрд від Японії;

гранти Світового банку на $760 млн;

€18 млрд (еквівалент $19,4 млрд), передбачених 4-річною програмою підтримки від ЄС;

новий транш від МВФ на $900 млн.

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Крім того, очікується, що в програмі фінансування від США на $61 млрд фінансова підтримка економіки України складе $9,6 млрд ($7,9 млрд — пряме фінансування бюджету України).

«Можна вважати, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги остаточно розв’яже питання покриття видатків держбюджету, а відтак ситуація в економіці та в банківському секторі зокрема збігатимуться із загальними прогнозами та очікуваннями», — наголосив експерт.

Банкір переконаний, що вже до кінця березня ситуація з отриманням міжнародної фіндопомоги стане більш-менш осяжною, відтак є всі шанси, що надходження від партнерів будуть своєчасними та в необхідному обсязі, що позитивно вплине на економіку та національну валюту.

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