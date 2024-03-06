Міжнародні резерви України в лютому скоротилися: Нацбанк назвав причини — Finance.ua

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися: Нацбанк назвав причини Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися: Нацбанк назвав причини

Станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України становили $37 052,0 млн. У лютому вони знизилися на 3,8%.

Про це повідомляє Національний банк України.

Чому скоротились резерви

Регулятор пояснює, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Чинники, які визначали динаміку міжнародних резервів у лютому

1. Операції Нацбанку на валютному ринку.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $1 540,6 млн та викупив до резервів $31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 336,2 млн. З цієї суми:

$523,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$514,4 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$295,0 млн — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;

$3,2 млн — кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1 129,5 млн, з яких:

$796,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$275,1 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$57,7 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

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Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,0 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $199,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

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