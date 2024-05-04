Експерт розповів, чи користуються попитом серед українців гривневі депозити — Finance.ua
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Експерт розповів, чи користуються попитом серед українців гривневі депозити

Кредит&Депозит
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Експерт розповів, чи користуються попитом серед українців гривневі депозити
Експерт розповів, чи користуються попитом серед українців гривневі депозити
Гривневі депозити є привабливими для українців, адже банківська система України залишається надійною.
Таку думку висловив економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк в інтерв'ю Українському радіо.
«Банківська система зберігає довіру населення. НБУ не бачить значного зменшення обсягу депозитів. Це очікувано, оскільки банківська система показала себе стійкою в умовах війни, ми не бачимо катастрофічних зрушень з банками, їх падінь. Тож банківська система залишається надійною, і депозити — привабливими, особливо зважаючи на те, що депозитні ставки все ще суттєво вищі за інфляцію. Якщо вкладатися в депозити, то це дозволяє перекрити інфляцію і трохи заробити», — сказав Самойлюк.
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За словами економіста, набагато більш прибутковими залишаються військові облігації, які випускає уряд.
За ними ставка ще вища — це 16% за річними облігаціями, вони є ще більш прибутковими, ніж депозити і, водночас, дозволяють допомогти уряду профінансувати оборону.
Самойлюк зазначає, що банки не мають інтересу залучати валютні депозити, адже кредитування у валюті нині не розвинене з очевидних причин — курс нестабільний, ситуація з війною, наслідки кризи 2008 року ще даються взнаки — відповідно ставки за валютними депозитами є дуже низькими, і вони не є привабливими. Відповідно і обсяги таких депозитів є малими.
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Нагадаємо, з опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року) стало відомо, що майже всі банки в Україні очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій у квітні-червні 2024 року.
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За матеріалами:
Укрінформ
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