Експерт назвав найстійкіший актив України — Finance.ua
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Експерт назвав найстійкіший актив України

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Багато екпертів переконані, що головна причина позитивної динаміки на ринку полягає у тому, що земля виявилася в умовах війни найстійкішим активом, бо ціни на неї тільки зростали. Про це, зокрема, нещодавно розповів і засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа в інтерв’ю Forbes.
Втім, він цілком слушно звертає увагу, що якщо у гривні вартість угідь зростала, то у доларах — з огляду на стрімку девальвацію національної валюти — впала (орієнтовно — на 5%). Середня прибутковість такої інвестиції збереглася лише на рівні 6% річних.
За його словами, «зараз продаж землі повернувся на довоєнний рівень». Однією із причин є надійність, позаяк таке майно не можна знищити навіть під час війни. Винятком є ​​окупація території. Крім того, це валютний актив, «який при падінні економіки на 30% знизився у вартості лише на 5%».
Нагадаємо, за останні два тижні було укладено 2 991 правочин у межах ринку землі за площею в 5 853 га. У цілому за увесь період функціонування ринку землі укладено 132 192 земельні угоди.
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У жовтні 2022 найдорожча с/г земля — у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.
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Довідка Finance.ua:

  • У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі сягла 37 867 грн за гектар. Цікаво, що, попри війну, ціни дещо зросли — у відповідний період торік один гектар землі вартував 36 562 грн.

Земля в Україні: як її продавати та що для цього потрібно

За матеріалами:
Forbes.ua
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