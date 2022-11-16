ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною землі: скільки угод укладено за період війни — Finance.ua

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною землі: скільки угод укладено за період війни Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

З 24 лютого по сьогодні укладено 31 226 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 56 172 га.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Хмельниччина (6,2 тис. га);

Вінниччина (6,1 тис. га),

Полтавщина (5,9 тис. га),

Кіровоградщина (5,8 тис. га);

Дніпропетровщина (5,2 тис. га).

За останні два тижні було укладено 2 991 правочин у межах ринку землі за площею в 5 853 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 132 192 земельні угоди.

Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 300 698 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5652 нотаріуси. Всього заяв — 6363, із них погоджено — 5547, відмову отримали 815, у черзі — 1.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

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Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (38,6 тис. га),

Дніпропетровщина (26,5 тис. га),

Полтавщина (24,3 тис. га);

Кіровоградщина (24,2 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

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Середня ціна 1 га землі в Україні становить 37 882 грн. Такий показник отримано на основі 108 152 угод із продажу землі за площею в 248 693 га.

Капіталізація ринку (найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі) станом на листопад становить 32,5 млн грн.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га

Івано-Франківська область (91,7 тис. грн),

Київська (77,9 тис. грн),

Львівська (70,4 тис. грн),

Волинська (56,8 тис. грн),

Закарпатська (56,5 тис. грн),

Чернівецька (50,6 тис. грн).

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