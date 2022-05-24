Продаж землі. Як купити чи орендувати земельну ділянку під час війни — Finance.ua

Продаж землі. Як купити чи орендувати земельну ділянку під час війни

Вчора 20:05 — Аграрний ринок

Продаж землі. Як купити чи орендувати земельну ділянку під час війни

Угоди з купівлі та продажу землі, схоже, повертаються після паузи, яка була пов’язана з відсутністю доступу нотаріусів та реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до системи Державного земельного кадастру.

Про це пише Фокус.

Як зазначають у Мінагрополітики, на початок травня в системі «Prozorro.Продажі» оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі. Загальна вартість усіх лотів — 1,44 млрд грн, а площа перевищує 27 тис. га.

Угоди із землею. Як змінювалося земельне законодавство у воєнний час

З початком воєнних дій в Україні було зупинено доступ до реєстрів, що означало неможливість укладання угод із нерухомістю. У березні парламент розглянув закон, який спростив ситуацію із земельними угодами в умовах відсутності доступу до реєстрів.

«Були розширені можливості для реалізації орендних правовідносин, у тому числі земель сільськогосподарського призначення», — розповідає юрист ЮКК «Де-Юре» Наталія Щукіна. Вона наголошує, що одним із важливих нововведень стало автоматичне, без волевиявлення сторін, продовження договорів оренди та суборенди землі на один рік.

Читайте також Земля як інструмент інвестиції: поради експерта

На час воєнного стану договір оренди землі може бути автоматично продовжено на один рік

За словами юриста київського офісу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максима Морозова, цим законом також на час воєнного стану скасовано аукціони з прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності.

З іншого боку, це не означає відсутності можливості для компаній або громадян все ж таки орендувати землю комунальної власності.

В умовах відсутності доступу до реєстрів парламент передбачив можливість спрощення оформлення договорів про використання земель.

«Державна реєстрація таких договорів здійснюється районними воєнними адміністраціями у Книзі державної реєстрації землеволодінь та землекористувань в умовах воєнного стану. Права оренди та інші права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних договорів», — говорить Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner

Реєстри та правила. Як оформити оренду чи купівлю землі під час війни

Ще наприкінці квітня юристи зазначали, що укладати договори оренди чи купівлі землі ризиковано через відсутність доступу до реєстрів.

«Це означає, що, по-перше, державний реєстратор не має можливості зареєструвати перехід права власності, а по-друге, навіть якщо договір передбачатиме, що перехід права власності відбудеться пізніше (наприклад, після закінчення воєнного стану, відновлення роботи Реєстру тощо), нотаріус посвідчити такий договір не зможе — він зобов’язаний спочатку перевірити наявність обмежень такої земельної ділянки у Реєстрі», — каже Максим Морозов.

Проте станом на 24 травня 2022 року Держреєстр речових прав на нерухоме майно вже відкрито для нотаріусів та держреєстраторів. Втім, йдеться лише про неокуповані території.

На окупованих російськими військами територіях сьогодні ні купити, ні продати землю чи нерухомість не можна.

Нові правила земельного кадастру, зокрема, передбачають:

надання відомостей із Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати точок меж об’єктів кадастру через офіційний вебсайт Держгеокадастру тільки державним кадастровим реєстраторам.

Що стосується аукціонів з купівлі або оренди землі сільгосппризначення, то зараз на порталі « Prozorro. Продажі » виставлено тисячі ділянок. Причому йдеться про різні регіональні та цінові пропозиції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.