Ринок землі під час війни: найактивніші регіони, які пропонують до здачі в оренду землю (інфографіка) — Finance.ua

Ринок землі під час війни: найактивніші регіони, які пропонують до здачі в оренду землю (інфографіка)

Вчора 21:00 — Аграрний ринок

У системі «Prozorro.Продажі» оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі. Загальна вартість усіх лотів — 1 млрд 441 млн грн.

Загальна площа земельних ділянок — понад 27 тис. га. Про це повідомляють у «Prozorro.Продажі».

За час війни за результатами успішно завершених земельних аукціонів до бюджетів різних рівнів надійшло майже 96 млн гривень.

Із 5 тисяч оголошених аукціонів майже 1800 — із продажу землі та понад 3200 — із оренди.

Загальна площа земельних ділянок за аукціонами з оренди землі — 23,8 тис. га, вони оцінюються в 110 млн грн; аукціонів із продажу — 3,4 тис. га, які оцінюються в 1,3 млрд грн.

Зростання ціни на торгах у середньому становить 190%.

За даними аналітичного модуля, 627 організаторів оголосили аукціони з продажу та здачі в оренду земель. Декілька десятків організаторів — це приватні землевласники.

Станом на 28 квітня в системі повністю завершено майже 1700 земельних аукціонів, ще 320 торгів — на етапі укладання договорів. Середній показник конкуренції на торгах — 3,4 учасника.

Найбільшу кількість аукціонів із продажу земель оголошено у Київській області, таких торгів — 407. Ще 189 аукціонів, на яких можна купити земельну ділянку, — в Одеській області, 151 — у Львівській, 147 — у Закарпатській. Оголосили аукціони з продажу земель у системі 266 організаторів.

Довідка Finance.ua:

24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель — операції з ними мають проводитись і далі у «Prozorro.Продажі».

Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб — вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі «Prozorro.Продажі» торги з продажу та оренди с/г землі.

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