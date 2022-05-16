Земля як інструмент інвестиції: поради експерта — Finance.ua

Земля як інструмент інвестиції: поради експерта

Вчора 15:01 — Аграрний ринок

Ще 1 липня 2021 року після 30 років мораторію українцям дозволили на законодавчому рівні розпоряджатися своєю землею — адже до цього продати чи подарувати її не було можливості.

Водночас інші громадяни країни отримали право купувати цю землю і розглядати землю як інструмент для інвестування.

Ринок у 2021 відкрився лише для фізосіб і з обмеженням до 100 га «в одні руки». Однак вже з 1 січня 2024 року ринок має відкритися і для юридичних осіб з обмеженням до 10 тис. га. Це означає, що на ринок зайдуть юрособи та великі капітали.

Тому зараз українські інвестори можуть вкласти кошти у землю, коли її ціна ще не розігналася, як це станеться після входу юросіб на ринок у 2024 році.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про те, як сформувати диверсифікований портфель земельних інвестицій розповів СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Які переваги інвестування в землю:

інвестор одразу отримує право власності на нерухоме майно — не потрібно чекати, це реальний фізичний актив, яким ви володієте одразу;

земля — актив, що працює з першого ж дня придбання, тому що 95% земель України обробляється агрокомпаніями. Тому ви купуєте земельну ділянку, яка вже має договір оренди;

від 8% річних — гарантований орендний дохід інвестора;

ціна на землю виросте на 70% у найближчі 3 роки — на думку аналітиків та досвід інших країн;

земля — низькоризиковий і надійний актив, навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного до обробки;

аграрний бізнес менше піддатливий до криз, ніж будь-який інший.

Що ще треба знати про інвестиції в землю:

придбати землю можуть виключно громадяни України;

максимальний розмір інвестиції: 100 га;

обов’язкове нотаріальне оформлення угоди;

оплата відбувається виключно у безготівковій формі;

обов’язкова нотаріальна перевірка джерела походження коштів.

Як обрати інвестиційно привабливу землю

Етап 1:

якість ґрунтів;

кількість опадів;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;

конкурентне оточення.

Етап 2:

потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;

розмір орендної плати;

середній розмір паю;

класифікація орендарів.

Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:

на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);

на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);

фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).

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