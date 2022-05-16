Земля як інструмент інвестиції: поради експерта — Finance.ua

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Земля як інструмент інвестиції: поради експерта

Вчора 15:01Аграрний ринок
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Ще 1 липня 2021 року після 30 років мораторію українцям дозволили на законодавчому рівні розпоряджатися своєю землею — адже до цього продати чи подарувати її не було можливості.
Водночас інші громадяни країни отримали право купувати цю землю і розглядати землю як інструмент для інвестування.
Ринок у 2021 відкрився лише для фізосіб і з обмеженням до 100 га «в одні руки». Однак вже з 1 січня 2024 року ринок має відкритися і для юридичних осіб з обмеженням до 10 тис. га. Це означає, що на ринок зайдуть юрособи та великі капітали.
Тому зараз українські інвестори можуть вкласти кошти у землю, коли її ціна ще не розігналася, як це станеться після входу юросіб на ринок у 2024 році.
Про те, як сформувати диверсифікований портфель земельних інвестицій розповів СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ». Купити запис конференції можна за посиланням.
Які переваги інвестування в землю:
  • інвестор одразу отримує право власності на нерухоме майно — не потрібно чекати, це реальний фізичний актив, яким ви володієте одразу;
  • земля — актив, що працює з першого ж дня придбання, тому що 95% земель України обробляється агрокомпаніями. Тому ви купуєте земельну ділянку, яка вже має договір оренди;
  • від 8% річних — гарантований орендний дохід інвестора;
  • ціна на землю виросте на 70% у найближчі 3 роки — на думку аналітиків та досвід інших країн;
  • земля — низькоризиковий і надійний актив, навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного до обробки;
  • аграрний бізнес менше піддатливий до криз, ніж будь-який інший.
Земля як інструмент інвестиції: поради експерта

Що ще треба знати про інвестиції в землю:

  • придбати землю можуть виключно громадяни України;
  • максимальний розмір інвестиції: 100 га;
  • обов’язкове нотаріальне оформлення угоди;
  • оплата відбувається виключно у безготівковій формі;
  • обов’язкова нотаріальна перевірка джерела походження коштів.

Як обрати інвестиційно привабливу землю

Етап 1:
  • якість ґрунтів;
  • кількість опадів;
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;
  • конкурентне оточення.
Етап 2:
  • потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;
  • розмір орендної плати;
  • середній розмір паю;
  • класифікація орендарів.
Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:
  • на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);
  • на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);
  • фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).
За матеріалами: Finance.ua
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