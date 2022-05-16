Земля як інструмент інвестиції: поради експерта — Finance.ua

Ще 1 липня 2021 року після 30 років мораторію українцям дозволили на законодавчому рівні розпоряджатися своєю землею — адже до цього продати чи подарувати її не було можливості.
Водночас інші громадяни країни отримали право купувати цю землю і розглядати землю як інструмент для інвестування.
Ринок у 2021 відкрився лише для фізосіб і з обмеженням до 100 га «в одні руки». Однак вже з 1 січня 2024 року ринок має відкритися і для юридичних осіб з обмеженням до 10 тис. га. Це означає, що на ринок зайдуть юрособи та великі капітали.
Тому зараз українські інвестори можуть вкласти кошти у землю, коли її ціна ще не розігналася, як це станеться після входу юросіб на ринок у 2024 році.
Про те, як сформувати диверсифікований портфель земельних інвестицій розповів СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ». Купити запис конференції можназа посиланням.
Які переваги інвестування в землю:
інвестор одразу отримує право власності на нерухоме майно — не потрібно чекати, це реальний фізичний актив, яким ви володієте одразу;
земля — актив, що працює з першого ж дня придбання, тому що 95% земель України обробляється агрокомпаніями. Тому ви купуєте земельну ділянку, яка вже має договір оренди;
від 8% річних — гарантований орендний дохід інвестора;
ціна на землю виросте на 70% у найближчі 3 роки — на думку аналітиків та досвід інших країн;
земля — низькоризиковий і надійний актив, навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного до обробки;
аграрний бізнес менше піддатливий до криз, ніж будь-який інший.
Що ще треба знати про інвестиції в землю:
придбати землю можуть виключно громадяни України;
максимальний розмір інвестиції: 100 га;
обов’язкове нотаріальне оформлення угоди;
оплата відбувається виключно у безготівковій формі;
обов’язкова нотаріальна перевірка джерела походження коштів.
Як обрати інвестиційно привабливу землю
Етап 1:
якість ґрунтів;
кількість опадів;
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;
конкурентне оточення.
Етап 2:
потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;
розмір орендної плати;
середній розмір паю;
класифікація орендарів.
Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:
на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);
на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);
фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).