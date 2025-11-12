Експерт назвав найбільш доступний інструмент для інвестування в Україні Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Експерт назвав найбільш доступний інструмент для інвестування в Україні, На фото: Артем Щербина

Якщо ви лише починаєте свій шлях в інвестуванні або прагнете розібратися в цій сфері, не обов’язково відразу братися за книги чи переглядати відео на YouTube.

Про це під час конференції « Жити на відсотки » зазначив директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

Зокрема, за словами спікера, достатньо лише обрати десять відомих банків, на кожному з яких буде доступна публічна аналітика. Банки діляться своїми прогнозами та рекомендаціями, куди треба інвестувати та що вони бачать на ринках.

Читайте також В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU

Загалом, Щербина надав кілька рекомендацій щодо інвестування. Покроково це має такий вигляд:

Оберіть 10 глобальних інвестиційних компаній. На їхніх сайтах ознайомтесь з їхніми дослідженнями.

Зафіксуйте всі їхні рекомендації, ідеї та застереження.

Сформуйте список з найбільш рекомендованих активів і цікавих вам інвестиційних ідей.

Знайдіть релевантні фонди на ці активи.

Інвестуйте.



Як зазначив директор з інвестицій Capital Times, наразі одним з найбільш доступних інструментів для інвестування українців є саме облігації. В Україні можна заробляти 17,5% річних на них майже без ризику.

«Не цурайтесь облігацій. За військової економіки вони дійсно забезпечують високий рівень дохідності, втратити у валюті та гривні дуже складно. Облігації кожного року доводять, що можуть приносити користь, попри кризу у світі», — зазначив фахівець.

Щоб зрозуміти принцип роботи ОВДП та користь від них, експерт навів приклад можливого зростання долара на 10 грн протягом наступних 2,5 роки. Він зазначив, що в такому випадку втрачається 24% в дохідності. Але, враховуючи, що в гривні від ОВДП за 2,5 роки ви отримаєте 43%, то без проблем можете піти в обмінник, купити долари, та все одно бути в плюсі на близько 19% - в гривні, і на 7,6% - в доларі.

Наостанок Щербина зазначив, що не варто забувати й про диверсифікацію.

«Диверсифікація портфеля дозволяє уникати сильних провалів. Як свідчить цей календарний рік, вона дозволяє отримувати досить непогану дохідність з набагато меншим ризиком», ­- сказав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.