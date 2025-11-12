0 800 307 555
Експерт назвав найбільш доступний інструмент для інвестування в Україні

Фондовий ринок
1275
Експерт назвав найбільш доступний інструмент для інвестування в Україні
На фото: Артем Щербина
Якщо ви лише починаєте свій шлях в інвестуванні або прагнете розібратися в цій сфері, не обов’язково відразу братися за книги чи переглядати відео на YouTube.
Про це під час конференції «Жити на відсотки» зазначив директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.
Зокрема, за словами спікера, достатньо лише обрати десять відомих банків, на кожному з яких буде доступна публічна аналітика. Банки діляться своїми прогнозами та рекомендаціями, куди треба інвестувати та що вони бачать на ринках.
Загалом, Щербина надав кілька рекомендацій щодо інвестування. Покроково це має такий вигляд:
  1. Оберіть 10 глобальних інвестиційних компаній.
  2. На їхніх сайтах ознайомтесь з їхніми дослідженнями.
  3. Зафіксуйте всі їхні рекомендації, ідеї та застереження.
  4. Сформуйте список з найбільш рекомендованих активів і цікавих вам інвестиційних ідей.
  5. Знайдіть релевантні фонди на ці активи.
  6. Інвестуйте.
Як зазначив директор з інвестицій Capital Times, наразі одним з найбільш доступних інструментів для інвестування українців є саме облігації. В Україні можна заробляти 17,5% річних на них майже без ризику.
«Не цурайтесь облігацій. За військової економіки вони дійсно забезпечують високий рівень дохідності, втратити у валюті та гривні дуже складно. Облігації кожного року доводять, що можуть приносити користь, попри кризу у світі», — зазначив фахівець.
Щоб зрозуміти принцип роботи ОВДП та користь від них, експерт навів приклад можливого зростання долара на 10 грн протягом наступних 2,5 роки. Він зазначив, що в такому випадку втрачається 24% в дохідності. Але, враховуючи, що в гривні від ОВДП за 2,5 роки ви отримаєте 43%, то без проблем можете піти в обмінник, купити долари, та все одно бути в плюсі на близько 19% - в гривні, і на 7,6% - в доларі.
Наостанок Щербина зазначив, що не варто забувати й про диверсифікацію.
«Диверсифікація портфеля дозволяє уникати сильних провалів. Як свідчить цей календарний рік, вона дозволяє отримувати досить непогану дохідність з набагато меншим ризиком», ­- сказав він.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
