Ексочільника «Полтавапаливо» підозрюють у нанесенні 13 мільйонів збитків — Finance.ua

Ексочільника «Полтавапаливо» підозрюють у нанесенні 13 мільйонів збитків Сьогодні 12:18 — Кримінал

Колишній керівник комунального підприємства «Полтавапаливо» завдав територіальній громаді майже 13 млн грн збитків.

Про відповідну підозру йому повідомили детективи НАБУ під керівництвом прокурора САП, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«29 травня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства „Полтавапаливо“, зловживання якого завдало територіальній громаді майже 13 млн грн збитків», — сказано в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконувач обов’язків директора ПОКВКП «Полтавапаливо», діючи без дозволу Полтавської обласної ради та в порушення статуту підприємства, у червні 2020 року уклав з приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,890 млн грн терміном на один місяць.

Усвідомлюючи, що товариство не може повернути указані кошти, директор комунального підприємства підписав «Мирову угоду», відповідно до умов якої ПОКВКП «Полтавапаливо» зобов’язується в строк до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні «Полтавапаливо».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконувач обов’язків директора комунального підприємства одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

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Зокрема, у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані у м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни, а також у трьох селищах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною площею майже 75 тис. кв.м. та вартістю 1 794 874 грн. Проте висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14 526 029 грн.

Дії виконувача обов’язків директора ПОКВКП «Полтавапаливо», який зловживаючи службовим становищем, незаконно відчужив комунальне майно та завдав мільйонних збитків територіальній громаді, кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

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