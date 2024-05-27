Прокуратура попередила привласення готельного комплексу «Феофанія» вартістю 454 млн гривень — Finance.ua

Прокуратура попередила привласення готельного комплексу «Феофанія» вартістю 454 млн гривень Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Київська міська прокуратура в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень встановила, що фізичною особою на початку 2022 року ініційовано штучний спір до Національної академії наук України про визнання права власності на готельний комплекс, який вона начебто викупила у держави ще в 1995 році.

Про йе йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Водночас вказана фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора. В ході розгляду цих справ судами підтверджено право власності держави в особі Національної академії наук України на вказане нерухоме майно.

З метою захисту інтересів держави міською прокуратурою здійснено вступ у розгляд справи, яка ініційована фізичною особою задля заволодіння вказаним державним майном.

Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури Голосіївським районним судом міста Києва відмовлено у задоволенні позову фізичної особи.

Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу «Феофанія» площею майже 7 тис. кв. м та вартістю 454 млн грн.

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