Економісти підрахували загальні борги країн і компаній — Finance.ua

Економісти підрахували загальні борги країн і компаній Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Економісти підрахували загальні борги країн і компаній

Загальний обсяг боргу за суверенними і корпоративними облігаціями у світі на кінець 2023 року становив майже $100 трлн, що відповідає розміру світового ВВП.

Про це йдеться в щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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«Обсяги фінансування за рахунок облігацій зросли разом з експансіоністською грошово-кредитною політикою після світової фінансової кризи 2008 року. Ця тенденція має широке підґрунтя: від суверенних емітентів, що реагують на зростаючі потреби в державних витратах як у країнах із розвиненою економікою, так і в тих, що розвиваються, до фінансових і нефінансових корпорацій у всьому світі», — сказано в повідомленні.

Сприятливе післякризове середовище відкрило облігаційні ринки для ширшого кола емітентів, включно з державами та компаніями з низькими рейтингами.

Загальний борг урядів країн-членів ОЕСР за облігаціями на кінець 2023 року становив $54 трлн, що на $30 трлн більше, ніж у 2008 році.

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За прогнозами, у 2024 році цей показник збільшиться до $56 трлн.

На США припадатиме приблизно половина цього боргу, що вдвічі більше, ніж у 2008 році. Частка Європейського союзу становить близько 20% від загальної суми заборгованості, Японії - 16%, Великої Британії - 6%.

Частка боргу Китаю в країнах з ринком, що формується, і державах з економікою, що розвивається (emerging markets and developing economies), також збільшилася вдвічі і становить майже 30% від загальної суми.

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Обсяг непогашених корпоративних бондів у світі за той самий період зріс до $34 трлн з $21 трлн. Понад 60% приросту припало на нефінансові корпорації. Борги за облігаціями в сегменті компаній із рейтингами неінвестиційного рівня на кінець 2023 року досягли $3,4 трлн, що майже вдвічі перевищує показник 2008 року.

Відношення боргу до ВВП країн ОЕСР торік становило близько 83%, що на 30 процентних пунктів перевищує докризовий рівень. Очікується, що 2024 року показник підніметься до 84%, зокрема завдяки зростанню в США. При цьому прогнозується зниження в Японії, Португалії та Іспанії.

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Процентні виплати держав ОЕСР поступово збільшилися до 2,9% ВВП 2023 року з 2,3% 2021 року. У 2024 році очікується їхнє подальше зростання. Навіть за умови, що центробанки почнуть знижувати відсоткові ставки цьогоріч, скорочення відсоткових виплат почнеться тільки 2025 року, зазначають експерти.

Близько 40% держоблігацій мають термін обігу до 2026 року. Що стосується корпоративних бондів, то приблизно у 32% паперів до погашення залишається не більше трьох років.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 найрозвиненіших держав. Україна до їх числа не входить.

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