0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіка знову пішла на спад: ВВП України за рік знизився на 0,7%

29
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Економіка знову пішла на спад: ВВП України за рік знизився на 0,7%
Економіка знову пішла на спад: ВВП України за рік знизився на 0,7%
Після короткочасного зростання у другому кварталі економіка України знову показала спад. За липень-вересень реальний ВВП зменшився на 0,7% у річному вимірі та на 0,5% порівняно з попереднім кварталом.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінювався ВВП України та що прогнозують міжнародні партнери

У Держстаті також повідомили, що порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП зменшився на 0,5% з урахуванням сезонного фактору.
Динаміка економіки протягом 2026 року була нерівномірною: у першому кварталі ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі, у другому — зріс на 0,4%, а в третьому знову впав на 0,7%.
Економіка знову пішла на спад: ВВП України за рік знизився на 0,7%
Прогнози щодо подальшого розвитку української економіки також погіршилися. Наприкінці жовтня Національний банк переглянув свої оцінки: замість очікуваного зростання ВВП на 1,8% у 2026 році тепер прогнозує його скорочення на 0,4%. На 2027 рік прогноз зростання знижено з 2,8% до 0,4%.
Читайте також
Світовий банк на початку жовтня очікував, що у 2026 році українська економіка зросте на 1,2% проти 1,8% у 2025 році. У 2027 році темпи зростання, за його прогнозом, прискоряться до 1,5%. Попередня оцінка на наступний рік становила 4%.
Європейський банк реконструкції та розвитку також погіршив прогнози через російські удари по портах і суднах у Чорному морі. Очікуване зростання ВВП України у 2026 році він знизив із 2,2% до 1,5%, а у 2027 році — з 4% до 2,5%.
Раніше ми повідомляли, що Dragon Capital прогнозує скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВВПДержстат
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems