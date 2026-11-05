Економіка знову пішла на спад: ВВП України за рік знизився на 0,7%

Після короткочасного зростання у другому кварталі економіка України знову показала спад. За липень-вересень реальний ВВП зменшився на 0,7% у річному вимірі та на 0,5% порівняно з попереднім кварталом.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінювався ВВП України та що прогнозують міжнародні партнери

У Держстаті також повідомили, що порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП зменшився на 0,5% з урахуванням сезонного фактору.

Динаміка економіки протягом 2026 року була нерівномірною: у першому кварталі ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі, у другому — зріс на 0,4%, а в третьому знову впав на 0,7%.

Прогнози щодо подальшого розвитку української економіки також погіршилися. Наприкінці жовтня Національний банк переглянув свої оцінки: замість очікуваного зростання ВВП на 1,8% у 2026 році тепер прогнозує його скорочення на 0,4%. На 2027 рік прогноз зростання знижено з 2,8% до 0,4%.

Світовий банк на початку жовтня очікував, що у 2026 році українська економіка зросте на 1,2% проти 1,8% у 2025 році. У 2027 році темпи зростання, за його прогнозом, прискоряться до 1,5%. Попередня оцінка на наступний рік становила 4%.

Європейський банк реконструкції та розвитку також погіршив прогнози через російські удари по портах і суднах у Чорному морі. Очікуване зростання ВВП України у 2026 році він знизив із 2,2% до 1,5%, а у 2027 році — з 4% до 2,5%.