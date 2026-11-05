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Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС

Казна та Політика
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Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Прогрес у підготовці до членства зафіксували у дев’яти розділах, а в десяти сферах відзначили хороші або дуже хороші результати.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький за підсумками оприлюднення щорічного звіту Єврокомісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС.

Прогрес України на шляху до ЄС

За словами прем’єр-міністра, звіт підтверджує поступ України в євроінтеграційному процесі попри повномасштабну війну. Документ особисто передала йому посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
Корецький зазначив, що порівняно з минулим роком стан підготовки до вступу покращився у дев’яти розділах. Це більш ніж удвічі перевищує торішній показник. Водночас Єврокомісія не зафіксувала погіршення результатів чи відкату реформ у жодному з розділів.
«Хороший або дуже хороший прогрес відзначено в 10 розділах. Серед них енергетика, цифрова сфера, фінансові послуги, податки, освіта, наука, сільське господарство та митниця», — уточнив Корецький.
Сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони вперше отримала найвищу оцінку прогресу.

Єврокомісія оцінила антикорупційні та судові реформи

Єврокомісія окремо відзначила, що антикорупційні інституції в Україні працюють незалежно та ефективно.
Зросли й оцінки у сферах судової влади та юстиції. Саме від них залежить перехід до наступного етапу переговорів.

Коли Україна може отримати наступну оцінку ЄС

Наступна мета — отримати проміжну оцінку бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року. Для цього створено спільну робочу групу України та ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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