Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Прогрес у підготовці до членства зафіксували у дев’яти розділах, а в десяти сферах відзначили хороші або дуже хороші результати.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький за підсумками оприлюднення щорічного звіту Єврокомісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС.

Прогрес України на шляху до ЄС

За словами прем’єр-міністра, звіт підтверджує поступ України в євроінтеграційному процесі попри повномасштабну війну. Документ особисто передала йому посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Корецький зазначив, що порівняно з минулим роком стан підготовки до вступу покращився у дев’яти розділах. Це більш ніж удвічі перевищує торішній показник. Водночас Єврокомісія не зафіксувала погіршення результатів чи відкату реформ у жодному з розділів.

«Хороший або дуже хороший прогрес відзначено в 10 розділах. Серед них енергетика, цифрова сфера, фінансові послуги, податки, освіта, наука, сільське господарство та митниця», — уточнив Корецький.

Сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони вперше отримала найвищу оцінку прогресу.

Єврокомісія оцінила антикорупційні та судові реформи

Єврокомісія окремо відзначила, що антикорупційні інституції в Україні працюють незалежно та ефективно.

Зросли й оцінки у сферах судової влади та юстиції. Саме від них залежить перехід до наступного етапу переговорів.

Коли Україна може отримати наступну оцінку ЄС