Економіка в умовах війни: звідки братимуть гроші для бізнесу і на чому доведеться економити — Finance.ua

Економіка в умовах війни: звідки братимуть гроші для бізнесу і на чому доведеться економити Вчора 12:02 — Казна та Політика

Економіка в умовах війни: звідки братимуть гроші для бізнесу і на чому доведеться економити

Сьомий місяць уряд продовжує утримувати економіку в умовах війни. Нині фінансують лише критично необхідні видатки: армію, пенсії, зарплати вчителям та медпрацівникам, усі соціальні та гуманітарні потреби. Україна покладається на допомогу фінансових партнерів. Важливо, щоб ця підтримка була на регулярній основі та була передбачувана.

Про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю сайту Факти ICTV.

На думку Мінекономіки, приватний інвестор — набагато ефективніший менеджер, аніж державний. У приватного інвестора є можливість вкладати гроші у підприємство, зберігати робочі місця і гасити заборгованості. Тому одне з основних завдань уряду — це зменшити роль держави.

«Ми як Міністерство економіки, і Кабмін нас у цьому підтримує, хочемо передати всі підприємства, які є в управлінні, Фонду державного майна, щоб провести приватизацію. Через те, що у нас частина територій окупована, що у нас велика кількість переміщених осіб і достатньо високий рівень безробіття, ми шукаємо різні можливості, щоби стимулювати зайнятість у регіонах. І приватизація також може бути одним із таких шляхів, який, з одного боку, зменшує роль держави та розвиватиме регіон, де розташоване підприємство», — каже Свириденко.

Другий момент з оптимізації ролі держави, за її словами, — це скорочення державного апарату. В Мінекономіки вже розпочали скорочення штату щонайменше на 30%.

«Так, у нас $5 млрд дефіцит. Звичайно, ми зараз дуже покладаємося та очікуємо на допомогу фінансових партнерів. Важливо, щоби ця підтримка була на регулярній основі та була передбачувана. Другий аспект: у нас все ж таки має бути податкова дисципліна — надходження, митні збори, щоб покривати наші видатки. Ми маємо навчитися жити економно. Наприклад, щодо виплат з безробіття, ми проаналізували та запропонували зміни до законодавства, які передбачають зменшення часу отримання виплат з року до трьох місяців. Розуміючи, що країна має воювати та працювати. Економіка має працювати, бізнес має працювати», — додала вона.

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Також в Мінекономіки зазначають, що зараз дуже важливо залучати капітальні інвестиції в економіку. В Україні за останню декаду, на жаль, була тенденція недофінансування. Зрозуміло, що є критики, які кажуть, що триває війна, тому зарано залучати інвестиції.

«Але нам здається, що є інвестори, які мають підприємницький хист, здатність до ризику, розуміють, що Україна — це країна великих можливостей, і які вже зараз можуть проводити дослідження ринку. Звичайно, основне питання інвесторів у США та Європі — це питання страхування ризиків. Зараз працюємо з багатостороннім агентством з інвестиційних гарантій (MIGA), з міжнародними партнерами, щоб створити такий трастовий фонд. Він покриватиме збитки, якщо в інвестора станеться страховий випадок через військову агресію. Це механізм, який дасть можливість страхувати інвестиції, додасть упевненості нашим інвесторам», — прокоментувала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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