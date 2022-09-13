Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейсу України — Finance.ua

Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейсу України Вчора 15:10 — Казна та Політика

Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейсу України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного українського маркетплейсу «Зроблено з хоробрістю» , який призначений для презентації вітчизняних виробників у світі.

Про це глава держави заявив у Twitter

«Ми запускаємо офіційний маркетплейс України „Зроблено з хоробрістю“, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних», — написав Зеленський у твіттері у вівторок.

Він зазначив, що під час здійснення покупок на зазначеному маркетплейсі 5% вартості товару спрямовується платформі United24.

«Тому кожна покупка — це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну», — підсумував президент.

При цьому, як можна побачити на сайті маркетплайса, партнерами проекту виступають Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство закордонних справ України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес тощо.

Це електронний майданчик з асортиментом товарів «Made in Ukraine» від продавців України, за допомогою якого українські продавці мають змогу продавати онлайн свої товари, зроблені ними та/або іншими виробниками в Україні, покупцям з інших країн світу.

На цей момент на сайті можна знайти як фабричні вироби, так і вироби ручної роботи, як от вишиванки. З наповнення сайту зрозуміло, що він ще не має достатньої кількості продавців, а тому асортимент не дуже багатий.

Наразі майданчик працює двома мовами — українською та англійською.

Каталог сайту складається з розділів «Одяг та взуття», «Для дому» «Краса і здоров’я», «Мистецтво», «Для дітей», «Їжа».

Для того, щоб виставити свій товар, потрібно пройти реєстрацію на сайті, після чого натиснути кнопку «Додати товар».

На сайті відбувається верифікація користувачів, які бажають стати продавцем, що здійснюється шляхом надання інформації та документів про суб`єкта підприємницької діяльності, що має намір продавати товари.

Відвідувачем може стати будь-яка особа, яка має доступ до мережі Інтернет.

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