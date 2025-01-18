В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон — Finance.ua
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В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон

Казна та Політика
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В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон
В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон
ДПСУ повідомляє про 59 тисяч відмов у перетині кордону з початку 2024 року, переважно чоловікам 18−60 років.
Найбільше порушень фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою, спостерігається зменшення спроб нелегального перетину.
У 2024 році майже 59 тисяч громадян України отримали відмову в перетині кордону на виїзд з країни. В основному, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які за умовами воєнного стану тимчасово обмежені в можливості виїжджати за межі України.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.
У 2024 році отримали відмову в перетині кордону на виїзд за межі нашої країни майже 59 тисяч громадян України. В більшості це чоловіки у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії загалом, на час дії воєнного стану, тимчасово обмежено залишати межі України, ну і власне вони не підпадали під ті умови і категорії громадян, кому дозволено на час воєнного стану залишати Україну
— зазначив речник.

До того ж Демченко наголосив, що активними напрямками, де найбільше затримуються порушники є кордони з Румунією та Молдовою. А от кордони зі Словаччиною та Угорщиною мають меншу динаміку.
Найменше спроб перетину кордону саме по зеленій ділянці спостерігається на кордоні з Польщею. Однак, за останні місяці спостерігається зниження кількості порушників, зокрема у грудні та листопаді.
Демченко також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення більше 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон.
За матеріалами:
УНН
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