В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон — Finance.ua

В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон Сьогодні 04:37 — Казна та Політика

В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон

ДПСУ повідомляє про 59 тисяч відмов у перетині кордону з початку 2024 року, переважно чоловікам 18−60 років.

Найбільше порушень фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою, спостерігається зменшення спроб нелегального перетину.

У 2024 році майже 59 тисяч громадян України отримали відмову в перетині кордону на виїзд з країни. В основному, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які за умовами воєнного стану тимчасово обмежені в можливості виїжджати за межі України.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.

У 2024 році отримали відмову в перетині кордону на виїзд за межі нашої країни майже 59 тисяч громадян України. В більшості це чоловіки у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії загалом, на час дії воєнного стану, тимчасово обмежено залишати межі України, ну і власне вони не підпадали під ті умови і категорії громадян, кому дозволено на час воєнного стану залишати Україну — зазначив речник.

До того ж Демченко наголосив, що активними напрямками, де найбільше затримуються порушники є кордони з Румунією та Молдовою. А от кордони зі Словаччиною та Угорщиною мають меншу динаміку.

Найменше спроб перетину кордону саме по зеленій ділянці спостерігається на кордоні з Польщею. Однак, за останні місяці спостерігається зниження кількості порушників, зокрема у грудні та листопаді.

Демченко також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення більше 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон.

УНН За матеріалами:

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