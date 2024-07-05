Економічні наслідки ударів по російських НПЗ: що відомо — Finance.ua

Економічні наслідки ударів по російських НПЗ: що відомо Сьогодні 21:33 — Світ

Економічні наслідки ударів по російських НПЗ: що відомо

З початку 2024 року Україна вдарила дронами щонайменш по двох десятках нафтових об’єктів у росії. І ця стратегія вже приносить плоди. Наприкінці березня економіст Сергій Куюн зазначив, що удари по НПЗ зменшили виробництво світлих нафтопродуктів мінімум на 1,7 млн т на місяць ринковою вартістю приблизно $1,5 млрд.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

У той же березень виробництво бензину у рф впало більш ніж на 7%.

У травні Пентагон повідомив, що удари наших безпілотників вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей рф і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо на 20−30%.

Країна-агресорка заборонила експорт бензину на шість місяців, з березня імпортує нафтопродукти з білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту.

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Загалом, про успішність наших атак може казати один простий факт: у травні російське міністерство енергетики вирішило припинити публікувати статистичні дані щодо виробництва бензину, бо «нібито розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку несумлінних його учасників».

Одна з нещодавніх атак, а саме удар 5 червня по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, знищив 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що дорівнює 540 мільйонам доларів.

Символічно, що саме цей НПЗ став першою успішною атакою далекобійними дронами два роки тому, у червні 2022. З того часу наші можливості зросли, адже та атака була здійснена китайськими цивільними дронами, а не дронами-камікадзе, які зараз можуть долетіти на глибину 1400 км у тил ворога.

Що далі?

Що ж очікувати далі? Усього в росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів та ще 80 міні-НПЗ. З тим, що нам відомо про влучання в близько 20 об’єктів перероблювання, у наших Сил Оборони залишається великий потенціал для ударів дронами по НПЗ.

Чи призведе це до обвалу економіки росії? Як би ми цього не хотіли, до повного краху рф ще далеко. Відчутного дефіциту для населення там немає, і рф все ще може заробляти гроші, продаючи сиру нафту, як вони це і роблять з Індією.

Але зробити нерви це може. У будь-якому випадку, росія втрачає виробничі можливості. Відновити їх буде складно, адже росія не може виробляти потрібне обладнання сама, для цього доведеться думати, як обходити санкції. Це — дорого та довго.

Окрім того, руйнування НПЗ в європейській частині рф ускладнить забезпечення нафтопродуктами їхньої армії. Паливо доведеться завозити з територій, які знаходяться за тисячі кілометрів, а це складна та дорога логістика.

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