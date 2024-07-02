Економістка озвучила найболючіші санкції для економіки рф — Finance.ua

Економістка озвучила найболючіші санкції для економіки рф Сьогодні 19:45 — Світ

Економістка озвучила найболючіші санкції для економіки рф

Найболючіші санкції щодо росії — це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, яким країна перевозить свою нафту.

Про це заявила віце-президентка Київської школи економіки Еліна Рибакова в інтерв’ю Forbes Ukraine.

«Зараз, гадаю, найнеприємніші санкції — проти танкерного флоту рф. Тут потрібно докладати більше зусиль. До війни близько 80% російської нафти, яка йшла морем, обслуговувалося західними судами. А з весни 2022 року рф почала збирати нові судна. І зараз уже понад 70% російської нафти, яка йде морем, припадає на так званий тіньовий танкерний флот», — розповіла вона.

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На організацію тіньового флоту рф витратили до 10 мільярдів доларів. За словами економістки, якщо проти суден росії вводять санкції, то вони не будуть нікому потрібні і їх неможливо буде продати.

«Цей захід дуже важливий, це великий тиск на бюджет рф. Танкери виробляють довго, і їх у світі не так багато, є конкуренція», — зазначила Рибакова.

Якщо в результаті рф перейде з «тіньового флоту» на «звичайний», то за ним потрібен контроль, щоб ціна на нафту не перевищувала встановлену стелю.

Іншими дієвими санкціями, на думку економістки, є обмеження доступу до критичних компонентів для її військово-промислового комплексу, які виробляють лише кілька західних компаній, та санкції проти російських портів, що обмежать взаємодію з компаніями, чиї судна заходили до цих портів.

Економічна Правда За матеріалами:

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