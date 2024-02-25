«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції — Finance.ua

«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції, Фото: www.slovoidilo.ua

В Україні розробляють систему електронних акцизів на товари. Це надасть можливість українцям самостійно перевіряти, чи є продукція легальною, а також захистити себе від підробок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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За правилами нового еАкцизу, на кожне упакування алкогольних чи тютюнових виробів наноситимуть унікальний цифровий код.

Покупці зможуть перевірити, чи легальний товар, у кілька кліків, і вберегтися від підробок. Це можна буде зробити через застосунок «Дія».

«Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим», — йдеться в повідомленні.

Як можна буде перевірити справжність товару:

Відскануйте код через застосунок «Дія»; «Дія» покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром; Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.

Над проєктом працюють фахівці Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.

Нагадаємо, команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн.

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