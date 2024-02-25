«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції — Finance.ua

«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції
В Україні розробляють систему електронних акцизів на товари. Це надасть можливість українцям самостійно перевіряти, чи є продукція легальною, а також захистити себе від підробок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
За правилами нового еАкцизу, на кожне упакування алкогольних чи тютюнових виробів наноситимуть унікальний цифровий код.
Покупці зможуть перевірити, чи легальний товар, у кілька кліків, і вберегтися від підробок. Це можна буде зробити через застосунок «Дія».
«Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим», — йдеться в повідомленні.
Як можна буде перевірити справжність товару:
- Відскануйте код через застосунок «Дія»;
- «Дія» покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром;
- Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.
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Над проєктом працюють фахівці Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.
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