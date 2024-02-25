«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції — Finance.ua
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«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції

Казна та Політика
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«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції
«еАкциз»: Українці зможуть самостійно перевіряти легальність продукції, Фото: www.slovoidilo.ua
В Україні розробляють систему електронних акцизів на товари. Це надасть можливість українцям самостійно перевіряти, чи є продукція легальною, а також захистити себе від підробок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
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За правилами нового еАкцизу, на кожне упакування алкогольних чи тютюнових виробів наноситимуть унікальний цифровий код.
Покупці зможуть перевірити, чи легальний товар, у кілька кліків, і вберегтися від підробок. Це можна буде зробити через застосунок «Дія».
«Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим», — йдеться в повідомленні.

Як можна буде перевірити справжність товару:

  1. Відскануйте код через застосунок «Дія»;
  2. «Дія» покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром;
  3. Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.
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Над проєктом працюють фахівці Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.
Нагадаємо, команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн.
За матеріалами:
Finance.ua
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