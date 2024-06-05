Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового — Finance.ua

Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового Сьогодні 17:16 — Особисті фінанси

Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5705 щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Це означає, що е-квитки прирівняють до паперових.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

У першому читанні документ був ухвалений ще до початку повномасштабної війни — у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.

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Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.

Як пише УНН, народний депутат Павло Фролов вказав, що законопроєктом оновили визначення понять «електронний квиток» та «квиток», надали повноваження Мінінфраструктури щодо затвердження форми, яку має містити проїзний та електронний проїзний документ.

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Законопроєктом, згідно з пояснювальною запискою, передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України для визначення електронного квитка, поряд з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Однак, зауважується, що можливими ризиками є небажання органів місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у зв’язку з необхідністю фінансових витрат на придбання серверного обладнання та створення програмного забезпечення для функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

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