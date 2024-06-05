Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового

Особисті фінанси
39
Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового
Е-квиток для транспорту прирівняли до паперового
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5705 щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Це означає, що е-квитки прирівняють до паперових.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
У першому читанні документ був ухвалений ще до початку повномасштабної війни — у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.
Читайте також
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.
Як пише УНН, народний депутат Павло Фролов вказав, що законопроєктом оновили визначення понять «електронний квиток» та «квиток», надали повноваження Мінінфраструктури щодо затвердження форми, яку має містити проїзний та електронний проїзний документ.
Читайте також
Законопроєктом, згідно з пояснювальною запискою, передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України для визначення електронного квитка, поряд з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.
Однак, зауважується, що можливими ризиками є небажання органів місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у зв’язку з необхідністю фінансових витрат на придбання серверного обладнання та створення програмного забезпечення для функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.