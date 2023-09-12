У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт — Finance.ua
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У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт

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У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт
У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт
У комунальному транспорті Чернівців запровадили безлімітний квиток на весь комунальний транспорт, який діятиме протягом дня. Нововведення у Чернівцях назвали інноваційним та унікальним.
Про це повідомляє «Чернівецьке тролейбусне управління».
Основними перевагами квитка «Денний» є безліч поїздок впродовж дня та зручність і простота використання, адже пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно.
Квиток випускатимуть поки що лише в картонній формі.
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«Картонний квиток дуже зручний у використанні та підлягає переробленню», — запевняють транспортники.
Картонний квиток міститиме штрих-код, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00.
Вартість. Попередня вартість квитка становитиме 50 гривень. А придбати такий квиток можна буде у водія.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки. Директор Дептрансу вважає, що за підняття тарифів до 30 гривень ці підприємства могли би повністю утримувати себе на балансі та закуповувати новий рухомий склад;
  • проте у КМДА кажуть, що вартість проїзду підвищать виключно після перемоги, аби привести транспорт у належний стан.
За матеріалами:
Економічна Правда
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