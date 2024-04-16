Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю — Finance.ua
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Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Світ
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Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Спікер Палати представників США Майк Джонсон у понеділок представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.
Про це пише The Hill з посиланням на пост Джонсона в X.
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Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.
За словами двох законодавців від Республіканської партії, які були на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроекти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.
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Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.
Однак поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.
За матеріалами:
Українська правда
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