Диверсифікація: як правильно розподіляти свої кошти — Finance.ua

Диверсифікація: як правильно розподіляти свої кошти Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Диверсифікація: як правильно розподіляти свої кошти, Фото: freepik

Диверсифікація — золоте правило особистих фінансів. Вона дозволяє знизити вразливість та створити надійний запас на майбутнє.

Про це пише Фінкульт.

Суть диверсифікації полягає в тому, щоб не «класти всі яйця в один кошик», а розподіляти ваші гроші між різними активами.

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Диверсифікація в особистих фінансах дозволяє ефективно управляти ризиками.

Диверсифікація доходів

Не варто розраховувати лише на один основний дохід, наприклад, зарплату.

Розвивайте додаткові джерела прибутку — інвестиції, оренда, підробітки тощо. Це убезпечить вас в разі втрати основного джерела прибутків.

Диверсифікація витрат

Не концентруйте всі свої витрати в одному напрямку, наприклад оплата оренди або виплата іпотечного кредиту.

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Розподіляйте кошти на різні категорії — продукти, комунальні послуги, транспорт, заощадження. Це допоможе контролювати бюджет та гнучкіше реагувати на зміни.

Диверсифікація заощаджень та інвестицій

Не тримайте всі кошти на одному рахунку чи в одному активі. Розподіляйте їх між депозитами та валютами. Такий збалансований підхід мінімізує ризики і збільшує ваші можливості.

Для успішного впровадження різних способів диверсифікації знадобиться розвинути додаткові навички та набути нових знань з фінансової грамотності, опанувати вміння аналізувати фінансову інформацію та приймати зважені рішення з управління особистими фінансами.

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Важливо систематично працювати над розвитком необхідних компетенцій — це дозволить реалізувати диверсифікацію доходів максимально ефективно.

Почніть саме з тих напрямків, які безпосередньо стосуються ваших планів.

Довідка Finance.ua:

майже 70% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Водночас оцінки доходів респондентів є більш стриманими;

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацію країн за рівнем доходу на 2024 фінансовий рік від Світового банку.



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