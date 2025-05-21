Двоє податківців продавали інформацію з державних баз даних — Finance.ua

Двоє податківців продавали інформацію з державних баз даних Сьогодні 12:40 — Кримінал

Двоє податківців продавали інформацію з державних баз даних

Ще два посадовці Державної податкової служби отримали повідомлення про підозру за торгівлю даними з внутрішніх баз.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, податківців викрили завдяки активній взаємодії ДПС з правоохоронними органами.

«Двоє податківців, маючи доступ до закритої бази, систематично передавали конфіденційну інформацію про фізичних та юридичних осіб третьому учаснику цієї схеми. Той, в свою чергу, продавав її на російському хакерському форумі. Там же і підшукували клієнтів для нових замовлень. За інформацію отримували від 100 до 300 дол США, оплата — виключно в криптовалюті», — розповів Кравченко.

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Він додав, що усі причетні вже затримані. Підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Курс на очищення буде лише посилюватися. Кожен, хто захоче порушити закон, повинен чітко розуміти, що покарання невідворотнє. Діятимемо жорстко. Бо йдеться про репутацію ДПС та довіру до нас платників податків», — підкреслив Кравченко.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з рф) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема:

відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб;

банківські рахунки;

проведені фінансові операції, тощо.

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Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації.

«За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкувався з „клієнтами“ у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам. Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації», — розповіли у прокуратурі.

В ході розслідування було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України.

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