Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості — Finance.ua
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Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості

Особисті фінанси
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Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості
Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості
На початку лютого 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тисячі актуальних вакансій, про які роботодавці повідомили столичну службу зайнятості.
Про це повідомляється в аналітиці Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

Кого шукають найчастіше

За даними пресслужби, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, вчителів та водіїв.
У попиті також такі спеціалісти: швачки, медичні сестри (брати), продавці продовольчих товарів, слюсарі-сантехніки, фармацевти, електромонтери, кухарі, вихователі закладів дошкільної освіти, слюсарі, монтажники радіоелектронної апаратури, лікарі загальної практики — сімейний лікарі, соціальні робітники, електрогазозварники, токарі, інженери, практичні психологи, електромеханіки та бухгалтери.
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На початку лютого на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 5 тисяч громадян, близько 3,8 тисяч з них отримували допомогу по безробіттю.
Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а її максимальний розмір не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 6700 гривень).
Нагадаємо, за офіційними даними, наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Довідка Fiannce.ua:

  • у січні 2023 року на ринку праці зафіксовано рекордну кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення рф — українські компанії розмістили на сайті Work.ua понад 59 тисяч пропозицій роботи;
  • найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях;
  • посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу. Детальніше тут.
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За матеріалами:
Finance.ua
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