Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості — Finance.ua

Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості

На початку лютого 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тисячі актуальних вакансій, про які роботодавці повідомили столичну службу зайнятості.

Про це повідомляється в аналітиці Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

Кого шукають найчастіше

За даними пресслужби, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, вчителів та водіїв.

У попиті також такі спеціалісти: швачки, медичні сестри (брати), продавці продовольчих товарів, слюсарі-сантехніки, фармацевти, електромонтери, кухарі, вихователі закладів дошкільної освіти, слюсарі, монтажники радіоелектронної апаратури, лікарі загальної практики — сімейний лікарі, соціальні робітники, електрогазозварники, токарі, інженери, практичні психологи, електромеханіки та бухгалтери.

Читайте також Чому технологічні компанії масово звільняють співробітників: пояснення роботодавців

На початку лютого на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 5 тисяч громадян, близько 3,8 тисяч з них отримували допомогу по безробіттю.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а її максимальний розмір не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 6700 гривень).

Нагадаємо, за офіційними даними, наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Довідка Fiannce.ua:

у січні 2023 року на ринку праці зафіксовано рекордну кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення рф — українські компанії розмістили на сайті Work.ua понад 59 тисяч пропозицій роботи;

найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях;



посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу. Детальніше тут.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.