Два українські села потрапили до рейтингу найкращих туристичних сіл світу

Села Колочава та Синевирська Поляна, що на Закарпатті, увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл за версією ООН.
Про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).
Всього до рейтингу увійшло 52 села з Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Їх відібрали з понад 270 заявок від 65 держав-членів ООН з туризму.
Також до програми оновлення доєдналися ще 20 сіл, а всі 72 села увійшли до мережі найкращих туристичних сіл (BTV). Їх оголошують щороку.
Цей рейтинг визнає туристичні села, які мають акредитовані культурні та природні активи, зберігають цінності громади та розвиваються економічно, соціально та екологічно.

Що відомо про найкращі туристичні українські села

Через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути до хребтів Красна, Квасний Верх та села Усть-Чорна. Він доступний для пішоходів, велосипедистів і позашляховиків.
Також тут є «Птахопарк» та десять музеїв, зокрема «Старе село», «Колочавська вузькоколійка», «Бункер Штаєра» та інші.
У селі Синевирська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», у якому проживають чотири види вовків, копитні тварини, зокрема кози, верблюди та лані.
Частину тварин закупили в зоопарках, цирках та звіринцях, а частину принесли місцеві жителі, які знайшли їх у лісі знесиленими або травмованими. Тих тварин, яких можна реабілітувати, відпускають в дику природу.
За матеріалами:
The Village Україна
