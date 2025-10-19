Українська столиця потрапила до десятки міст Європи за потенціалом розвитку ШІ (інфографіка) Сьогодні 07:04

Київ входить до десятки європейських країн за потенціалом розвитку штучного інтелекту

Про це йдеться у дослідженні «Аналіз застосування штучного інтелекту в пріоритетних секторах та конкурентоспроможності України», проведеного Центром європейських політичних досліджень (CEPS) у 2024 році, повідомляє Центр економічної стратегії.

Індекс технологічної спорідненості (relatedness density) у столиці України становить 48,9%. Це означає, що майже половина технологій, розвинених у місті, потенційно пов’язані зі штучним інтелектом.

Київ розташований поруч із такими регіонами, як Відень (AT13, 52,08%) та Мадрид (ES30, 49,07%), і випереджає, наприклад, Амстердам (NL32, 47,78%) та Брюссель (BE10, 47,56%).

Водночас за кількістю AI-патентів Україна поки суттєво відстає від західноєвропейських країн.

Згідно з базою даних OECD RegPat (2017−2022):

у Німеччини — 3028 патентів,

у Великої Британії — 1384,

у Франції — 1122,

тоді як в Україні — лише 9.

Цю різницю автори дослідження пояснюють високою вартістю патентування, складними адміністративними процедурами та меншою інтеграцією України в ринок ЄС.

Патенти зазвичай реєструють великі компанії з R&D-інфраструктурою, тоді як українська AI-екосистема більш динамічна у стартапах, публікаціях і прикладних розробках (Reface, Respeecher, Zibra AI, Osavul тощо).

