Українська столиця потрапила до десятки міст Європи за потенціалом розвитку ШІ (інфографіка)

Київ входить до десятки європейських країн за потенціалом розвитку штучного інтелекту
Про це йдеться у дослідженні «Аналіз застосування штучного інтелекту в пріоритетних секторах та конкурентоспроможності України», проведеного Центром європейських політичних досліджень (CEPS) у 2024 році, повідомляє Центр економічної стратегії.
Індекс технологічної спорідненості (relatedness density) у столиці України становить 48,9%. Це означає, що майже половина технологій, розвинених у місті, потенційно пов’язані зі штучним інтелектом.
Київ розташований поруч із такими регіонами, як Відень (AT13, 52,08%) та Мадрид (ES30, 49,07%), і випереджає, наприклад, Амстердам (NL32, 47,78%) та Брюссель (BE10, 47,56%).
Водночас за кількістю AI-патентів Україна поки суттєво відстає від західноєвропейських країн.
Згідно з базою даних OECD RegPat (2017−2022):
  • у Німеччини — 3028 патентів,
  • у Великої Британії — 1384,
  • у Франції — 1122,
  • тоді як в Україні — лише 9.
Цю різницю автори дослідження пояснюють високою вартістю патентування, складними адміністративними процедурами та меншою інтеграцією України в ринок ЄС.
Патенти зазвичай реєструють великі компанії з R&D-інфраструктурою, тоді як українська AI-екосистема більш динамічна у стартапах, публікаціях і прикладних розробках (Reface, Respeecher, Zibra AI, Osavul тощо).
За матеріалами:
Finance.ua
