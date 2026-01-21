0 800 307 555
ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Києва

Енергетика
74
У Києві відновили електропостачання усім об’єктам критичної інфраструктури після російської масованої атаки.
Про це повідомили в ДТЕК.
«На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що через руйнування об’єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.
Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.
Енергетика
