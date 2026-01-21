ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Києва Сьогодні 16:55 — Енергетика

У Києві відновили електропостачання усім об’єктам критичної інфраструктури після російської масованої атаки.

Про це повідомили в ДТЕК.

«На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє», — сказано в повідомленні.

Читайте також Кабмін виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів

Зазначається, що через руйнування об’єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.

Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.