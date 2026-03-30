Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park (фото)
Новий індустріальний парк розбудовується компанією Dragon Capital у промисловій зоні мікрорайону Львова поруч із трасою міжнародного значення М10 всього за 60 км від кордону з Польщею.
Друга черга M10 Lviv Industrial Park передбачає будівництво складських та виробничих приміщень класу, А загальною площею 22 тис. кв. м.
Нагадаємо, перша черга проєкту загальною площею 14 400 кв. м була введена в експлуатацію у лютому 2024 року та повністю функціонує.
Місце
M10 Lviv Industrial Park розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, безпосередньо на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею.
Загальна територія парку становить 23,5 га та передбачає розвиток об’єктів складської та виробничої нерухомості загальною площею понад 140 000 кв. м.
Проєкт реалізується в партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund під управлінням Norfund, які володіють 35% та 30% в проєкті відповідно.
Що там буде
Компанія пропонує майбутнім резидентам індустріального парку як класичну оренду, так і реалізацію проєктів формату build-to-suit — проєктування та будівництво об’єктів відповідно до індивідуальних вимог клієнтів.
Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park (фото)
