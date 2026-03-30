0 800 307 555
Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park (фото)

Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park (фото)
Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park (фото)
Новий індустріальний парк розбудовується компанією Dragon Capital у промисловій зоні мікрорайону Львова поруч із трасою міжнародного значення М10 всього за 60 км від кордону з Польщею. Dragon Capital розпочала будівництво другої черги Lviv Industrial Park.
Друга черга M10 Lviv Industrial Park передбачає будівництво складських та виробничих приміщень класу, А загальною площею 22 тис. кв. м.
Читайте також
Нагадаємо, перша черга проєкту загальною площею 14 400 кв. м була введена в експлуатацію у лютому 2024 року та повністю функціонує.

Місце

M10 Lviv Industrial Park розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, безпосередньо на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею.
Загальна територія парку становить 23,5 га та передбачає розвиток об’єктів складської та виробничої нерухомості загальною площею понад 140 000 кв. м.
Читайте також
Проєкт реалізується в партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund під управлінням Norfund, які володіють 35% та 30% в проєкті відповідно.

Що там буде

Компанія пропонує майбутнім резидентам індустріального парку як класичну оренду, так і реалізацію проєктів формату build-to-suit — проєктування та будівництво об’єктів відповідно до індивідуальних вимог клієнтів.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
