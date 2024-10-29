ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів — Finance.ua

ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів

Підрозділи «Паспортного сервісу» в Польщі матимуть у листопаді два додаткових вихідних.

Про це повідомляється на офіційних сторінках польських відділень «Паспортного сервісу», передає shoppingpl.com.

Цього року, в останній місяць осені польські відділення ДП «Документ» будуть закриті для відвідувачів не лише по неділях (3, 10, 17 та 24 листопада), а ще у п’ятницю, 1-го листопада, та в понеділок, 11-го листопада.

Зміни режиму роботи зумовлена державними святами в Польщі.

У решту днів місяця відділення «паспортного сервісу» у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові працюватимуть за звичним графіком — з 09:00 до 18:00.

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Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, можуть оформити закордонний паспорт через консульські установи України. З 24 липня 2024 року філії ДП «Документ» за кордоном відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для громадян України чоловічої статі

на території України. А з 7 жовтня 2024 року змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ»

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становить

оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн ;

; оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн ;

; обмін посвідчення водія — 950 грн ;

; обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн ;

; проставлення апостиля — 650 грн.

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