ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів — Finance.ua

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ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів

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ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів
ДП «Документ» у Польщі не працюватиме кілька днів
Підрозділи «Паспортного сервісу» в Польщі матимуть у листопаді два додаткових вихідних.
Про це повідомляється на офіційних сторінках польських відділень «Паспортного сервісу», передає shoppingpl.com.
Цього року, в останній місяць осені польські відділення ДП «Документ» будуть закриті для відвідувачів не лише по неділях (3, 10, 17 та 24 листопада), а ще у п’ятницю, 1-го листопада, та в понеділок, 11-го листопада.
Зміни режиму роботи зумовлена державними святами в Польщі.
У решту днів місяця відділення «паспортного сервісу» у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові працюватимуть за звичним графіком — з 09:00 до 18:00.
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Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, можуть оформити закордонний паспорт через консульські установи України. З 24 липня 2024 року філії ДП «Документ» за кордоном відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для громадян України чоловічої статі
А з 7 жовтня 2024 року змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.
Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становить
  • оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
  • оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
  • обмін посвідчення водія — 950 грн;
  • обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
  • проставлення апостиля — 650 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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